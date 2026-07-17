Doğum sonrası annenin ölümüne ilişkin tutuklanan doktor, tahliye edildi

Şanlıurfa'da özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Edanur Yaman'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.

DOĞUM YAPTIKTAN 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Edanur Yaman, kentteki özel bir hastanede 14 Temmuz saat 11.30 sıralarında doğum yaptı. Doğumun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan Yaman'ın sağlık durumu kısa süre sonra ağırlaştı. Edanur Yaman, bir gün sonra Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaman, 16 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

DÜN TUTUKLANDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Edanur Yaman'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, doğumu gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dr. Münevver Zehra D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN SERBEST BIRAKILDI

Dr. Münevver Zehra D.'nin avukatı, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, Dr. Münevver Zehra D.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı