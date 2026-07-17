Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken, deprem Guatemala ve El Salvador'da da hissedildi.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Meksika'nın güneyinde bulunan Chiapas eyaletinin kıyıları açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Puerto Madero kenti yakınları olduğunu ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Sığ derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle bölgede şiddetli sarsıntı hissedildi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami tehdidi uyarısı yayımladı. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşları resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Şiddetli sarsıntı yalnızca Meksika ile sınırlı kalmadı. Görgü tanıkları, depremin komşu Guatemala'da binaları salladığını aktarırken, Reuters'a konuşan bir başka tanık ise depremin El Salvador'da da hissedildiğini söyledi.

Yetkililer, depremin ardından olası hasar ve can kaybına ilişkin incelemelerini sürdürürken, şu ana kadar resmi bir bilanço paylaşılmadı.