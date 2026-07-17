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Çekiçli kadın öfkesini böyle kustu

Çekiçli kadın öfkesini böyle kustu
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Afyonkarahisar'da sevgilisiyle tartışan genç kadın, çekiçle sevgilisinin aracına ve tamirhane dükkanına zarar verdi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Afyonkarahisar'da sevgilisine sinirlenen genç kadın, eline aldığı çekiçle öfkesini sevgilisinin aracı ve tamirhane dükkanından çıkardı.

Olay, Emirdağ Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. isimli genç kız ile sevgilisi H.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinirlenen genç kadın, H.G.'nin dükkanına giderek, eline aldığı çekiçle iş yerinin camlarını kırıp, sevgilisinin aracına zarar verdi. A.Y.'nin sinir krizi geçirerek aracın camlarına çekiçle vurduğu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmadıkları ise bilinmiyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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