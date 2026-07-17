13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

ABD'nin Florida eyaletinde 34 yaşındaki bir anne, 13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta yiyecek, su ve gölge olmadan bir çite zincirlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, polis ekiplerinin çocuğu zincire bağlı halde bulmasıyla ortaya çıktı.

KIZINI ÇİTE ZİNCİRLEYİP GİTTİ

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Hialeah kentinde yaşanan olay, kamuoyunda infial yarattı. Polis, 34 yaşındaki Yashira Marie Maldonado'nun, 13 yaşındaki kızını büyük büyükannesinin evinin önündeki çite metal zincirle bağladıktan sonra bölgeden ayrıldığını açıkladı.

Soruşturma dosyasına göre kızını eve götüren Maldonado daha sonra çocuğun beline metal bir zincir dolayarak diğer ucunu bahçe çitine kilitledi ve hareket etmesini engelledi.

YİYECEK, SU VE GÖLGE OLMADAN SAATLERCE BEKLEDİ

Polis raporunda, 13 yaşındaki çocuğun zincirli halde bırakıldığı sırada yanında yiyecek ve su bulunmadığı, güneşten korunabileceği herhangi bir gölgelik alanın da olmadığı belirtildi. Çocuğun yanında yalnızca kıyafet ve ilaçlarının bulunduğu bir sırt çantası olduğu ifade edildi.

Meteoroloji verilerine göre olayın yaşandığı gün Hialeah'da hava sıcaklığı 34 derecenin üzerine çıktı.

KOMŞULARIN GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında incelenen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin, Maldonado'nun olay günü sabah saatlerinde eve geldiğini ve kısa süre sonra kızını zincirledikten sonra ayrıldığını doğruladığı bildirildi.

Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine ulaştıklarında 13 yaşındaki çocuğu hâlâ çite bağlı halde buldu.

BABA POLİSİ ARADI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, çocuğun büyük büyükannesi zinciri çözmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ev sahibiyle sorun yaşamaktan çekindiği için doğrudan acil yardım hattını aramak yerine Maldonado'nun annesine haber verdi.

Durumu öğrenen çocuğun babasının polisi araması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Hialeah Polis Teğmeni Eddie Rodriguez, "Polisler olay yerine ulaştığında 13 yaşındaki çocuğu çite bağlı halde buldu. Onu gölgesiz bir alanda, doğrudan güneş altında bırakmış olması son derece üzücü." ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRE UZAKLAŞMAYA İHTİYACIM VARDI"

Mahkeme belgelerine göre gözaltına alınan Maldonado, polis sorgusunda yaptığının yanlış olduğunu bildiğini söyledi. İfadesinde, bir süreliğine çocuğuna bakmaktan uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Yetkililer, Maldonado'nun olayın ardından evine dönerek televizyon izlediğini belirledi.

ANNEYE İKİ AYRI SUÇLAMA

34 yaşındaki kadın hakkında çocuk istismarı ve çocuk ihmali suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Kefaletle serbest bırakılan Maldonado'nun, mahkeme kararıyla kızıyla hiçbir şekilde iletişim kurması da yasaklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.