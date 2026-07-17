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Herkes Galatasaray derken... Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu

Herkes Galatasaray derken... Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu
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İsmi ciddi şekilde Galatasaray ile anılan Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran, Benfica ile anlaşmaya vardı.

İsmi uzun süredir ciddi şekilde Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran'ın yeni adresi netleşti. 

BENFICA İLE ANLAŞMAYA VARDI

A Bola'nın haberine göre; Benfica, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Portekiz ekibinin yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi. 

MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Al Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Suudi Arabistan kulübünden yıllık yaklaşık 20 milyon Euro gibi astronomik bir ücret alan Duran için Benfica ile yapılan anlaşmada önemli bir detay öne çıktı. Yapılan kiralama anlaşmasına göre, oyuncunun yüksek maaşının çok büyük bir kısmını yine Al Nassr kulübü üstlenecek.

DAHA ÖNCE VETO EDİLMİŞTİ

Jhon Duran'ın geçmiş transfer dönemlerinde de Portekiz devinin radarına girdiği ancak o dönem Benfica'yı çalıştıran teknik direktör Roger Schmidt'in bu transfere onay vermeyerek farklı isimlere yöneldiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN ZENIT'E GİTTİ

2025/26 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren, ardından kış transfer döneminde Rus ekibi Zenit'e kiralanan Duran, bu kez Portekiz Ligi'nde Benfica formasıyla boy göstermeye hazırlanıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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