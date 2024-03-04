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Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli depreme ilişkin "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamada deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yenice ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'nin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkezli depreme ilişkin "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm bölgelere geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bilgisi mevcut değil, takipteyiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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Yorumlar (14)

mustafa tanhan:

Ey gafil müslümanlar tövbe edin ölümün ne zaman geleceği belli değil bir an bir bakmışsın kabirdesin RABBİM ÜMMETİ MUHAMMEDİ AFFETSİN İNŞALLAH

102
207
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suat aydın:

Yaw bı yürü git köyün delisi gibi atlıyor hemen

yanıt2
yanıt1
Said FARUK:

İstanbul depremi geliyor... Herkes hazır olsun lütfen.. bununla yüzleşmeye çok yakınız.

62
20
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Salih Kandıralı:

İstanbul depremi olursa İstanbul da ev fiyatları düşer mi?

yanıt2
yanıt1
Salih Kandıralı:

Haarp gemileri bu sene o bölgeyi test ediyor. Allah yardımcımız olsun.

11
43
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Bir garip yolcu:

Geçmiş olsun...

41
2
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Apechi Baba:

Ben hissettim valla 2 yada 3 saniye kadar

30
5
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mevlüt acar:

Herkese geçmiş olsun. 1 İstanbul 81 ile göğüs gerer ama 81 il 1 İstanbul’a göğüs geremez. Allah beterinden korusun inşallah bizleri

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7
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Apechi Baba:

Titreme şeklinde 2 yada. 3 saniye sürdü

13
5
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Murat Can:

Bursa kuzeydoğu güneydoğu yönünde çok sallandı

12
4
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