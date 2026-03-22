İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Fatih'te Ramazan Bayramı'nın son günü iki bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarma çalışma çalışmaları sürerken bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
İstanbul Fatih'te Ramazan Bayramı'nın son günü henüz bilinmeyen bir nedenle iki bina çöktü. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.
1 KİŞİ YARALI KURTARILDI
Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarma çalışma çalışmaları sürerken bir kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
