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Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

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CHP'deki grup toplantısı kriziyle ilgili Özgür Özel kararını verdi. Özel, "Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü dedim. Kemal Bey'in grup toplantısı yapacağı söylendi. Açıkça 'Özgür Özel Manisa'ya gidecek, biz de toplantı yapacağız' diyorlar. Bu yüzden yarın o grup toplantımızı yapacağız. Toplantıyı grup başkanvekillerimiz açacak ve kürsüden ben konuşacağım" dedi.

  • CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın resmi grup toplantısını yapacağını ve kürsüde kendisinin olacağını açıkladı.
  • Özel, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin TBMM'de yetkisiz 'korsan grup toplantısı' yapmaya hazırlandığını iddia etti.
  • Özel, Manisa programını iptal ederek grup toplantısına katılma kararı aldı.

CHP’de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrildi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın 13.30’da TBMM’de grup toplantısında konuşacağı duyuruldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise geçen hafta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla salı günü Manisa’da olmayı düşündüğünü ifade etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma kararı sonra Manisa programını iptal etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Saat 11.20'de başlayan kritik toplantıda, Özel ve ekibinin yarınki grup toplantısına yönelik izleyeceği strateji karara bağlandı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Özgür Özel, parti içi krize, yargı kararına ve Kılıçdaroğlu cephesinin meclis hamlelerine dair çok sert ifadeler kullandı.

"2020 KURULTAYININ SONUÇLARIYLA PARTİ YÖNETMEYE KALKIYORLAR"

Özel, CHP'nin son dört kurultayında YSK'dan mazbata almış, geçerli oyların tamamını alarak seçilmiş parti yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi. Süreci "Türkiye'nin siyasi ve hukuk tarihine sürülen kara bir leke" olarak nitelendiren Özel, "Pandemi şartlarında seyircisiz yapılmış 2020 yılı kurultayının sonuçlarıyla partiyi yönettirmeye kalkan bir saray aklıyla, saray planıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Kamu hukuku uzmanlarının derhal kurultaya gidilmesi gerektiği yönündeki görüşlerini hatırlatan Özel, genel merkezin yeni görevlendirdiği bir avukatın "kurultay yapılamaz" yönündeki tutumuyla partinin yönetilmeye çalışıldığını vurguladı.

"KORSAN GRUP TOPLANTISI YAPMA NİYETLERİ VAR"

Özel'in açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise mecliste yapılması planlanan grup toplantısına ilişkindi. Mevcut parti yönetimini 'kayyum'a benzeten Özel, Kılıçdaroğlu cephesinin TBMM'de yetkisiz bir toplantı yapma hazırlığında olduğunu duyurdu:

Biz Esenyurt kayyumunu neden eleştiriyoruz? Seçilmiş siyasetçilerin yapabileceği şeyleri yapıyor diye. Bugün partimizde de seçilmemiş bir genel başkan otobüsler giydiriyor, afişler hazırlatıyor. Grup toplantısı kararı alma yetkisi grup başkanı ya da grup yönetim kurulundadır. 111 milletvekilinin acilen kurultay istediği bir süreçte; grup toplantısı için bulunması gereken 46 milletvekilinin (1/3 oranının) bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda, adına 'grup toplantısı' denen korsan bir toplantı yapılma niyeti var."

"YARIN KÜRSÜDE BEN OLACAĞIM"

Özel, normal şartlarda yarın Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Manisa'da olacağını ve grup toplantısı yapmayacağını daha önce gazetecilere açıkladığını hatırlattı. Ancak Kılıçdaroğlu cephesinin bu boşluğu bir fırsat bilerek toplantı organize ettiğini belirten Özel, rest çekerek programını değiştirdiğini açıkladı.

Özel, uzlaşma çabalarının da sonuçsuz kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"İyi niyetle arabuluculuk yapan üç belediye başkanımıza 'Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın' dedim, reddedildi. 'Genel merkezde yapsınlar, aynı saatte biz grup toplantısı koymayız' dedim, bu da reddedildi. Açıkça 'Özgür Özel Manisa'ya gidecek, biz de toplantı yapacağız' diyorlar. Bu yüzden yarın o grup toplantımızı yapacağız. Toplantıyı grup başkanvekillerimiz açacak ve kürsüden ben konuşacağım."

Özgür Özel sözlerini, partilileri yarınki resmi grup toplantısına sahip çıkmaya ve Cumhuriyet Halk Partilileri karşı karşıya getirecek adımlardan uzak durmaya davet ederek noktaladı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmre emre emre:

Bende Burada Arkadaşlarla toplandım,Bizde Toplantı Yapacağız,Herkes toplanıp toplanıp toplantı yapsın

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Haber YorumlarıSefa:

toplar toplansın duran toplara iyi vururum))

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Haber YorumlarıUfuk BİR:

Sen dahilmisin bu toplara

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Fantastik grup toplantısı yapmak ayrı bir durum aleni olmaz

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Haber Yorumlarıs9cqfp6q2p:

kürsüyü kapan kaptı yapacaklar ,kim kaparsa onun olacak,yarın çok keyifli olacak

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