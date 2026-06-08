Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

Diyarbakır’da imam nikahlı 19 yaşındaki hamile eşi Helin Eren’i canice katleden Siyabent Şeker hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın iddianamesinde yer alan detaylar, cinayetin haince planlanmış bir tuzak olduğunu gözler önüne serdi. Katil zanlısının, şiddet gördüğü için babasının evine sığınan hamile eşini “Aşkım gel sana yemek ısmarlayacağım, çiçek aldım” mesajlarıyla kandırarak ölüme çağırdığı ortaya çıktı.

"AŞKIM HAMİLESİN" MESAJIYLA ÖLÜM TUZAĞI

Olay, uğradığı şiddet nedeniyle evi terk ederek baba evine dönen 19 yaşındaki hamile Helin Eren'in, eşi Siyabent Şeker tarafından buluşmaya ikna edilmesiyle başladı. Hazırlanan iddianameye göre katil zanlısı Şeker, genç kadının hamileliğini ve duygularını istismar eden mesajlar attı. Eşine, “Aşkım hamilesin, gel sana yemek ısmarlayacağım. Çiçek aldım sana” diyerek sevgi gösterisinde bulunan zanlı, sokağa çağırdığı talihsiz kadını önceden planladığı pusunun içine çekti. Buluşma noktasına silahla giden Şeker, hamile eşini acımasızca kurşun yağmuruna tuttu. İddianamede, katilin, genç kadın kurşunların hedefi olup yere düştükten sonra dahi durmadığı ve silahla ateş etmeye devam ettiği vurgulandı.

KATİL KOCADAN TANIDIK SAVUNMA

Nefes'te yer alan habere göre; tutuklanan katil zanlısı Siyabent Şeker, savcılıkta verdiği ifadede suçtan kurtulmaya yönelik iddialarla kendini savundu. Eşinin kendisini tehdit ettiğini öne süren Şeker, ifadesinde şunları iddia etti: "Onu öldürme sebebim sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma takip isteği gönderiyor olmasıydı. Bana küfretti. 1,5 aydır ayrı yaşıyorduk. Bebeği aldıracağını söyleyince tartıştık. Aslında onu öldürmeyi düşünmedim. Bana daha önce çiçek fotoğrafı gönderip, 'Bunu alırsan seni affederim' demişti. Onu çağırdığımda, geçmişte sorun yaşadığım ağabeyi ile bana tuzak kurabileceğini düşündüğüm için yanıma silahımı aldım. Buluşma yerine gittiğimde benim için 'Köpek geldi' dedi. Ben de kendimi kaybettim ve öldürdüm."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Katil kocanın tüm haksız tahrik indirimi alma çabalarına ve "Kendimi kaybettim" savunmalarına karşın, savcılık olaydaki planlama ve canavarca hisse dikkat çekti. Şiddetten kaçan hamile eşini sahte sevgi mesajlarıyla tuzağa düşürüp, yere düştükten sonra bile vurmaya devam eden Siyabent Şeker hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açıldı. Genç yaşta karnındaki bebeğiyle katledilen Helin Eren'in davası önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlanacak.