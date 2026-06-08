Haberler

Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, taraftarlarla birlikte "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" bestesini söyledi. Yıldırım'ın "Söyleyebilirsiniz" demesine kadar yanındaki yöneticilerin sessiz kalması ise dikkat çeken detaylardan biri oldu.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçiminde 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak 8 yıl aradan sonra yeniden başkan oldu.
  • Kutlamalar sırasında yöneticiler, Aziz Yıldırım'ın 'Söyleyebilirsiniz' işaretiyle marşa katıldı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kullanılan 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden sarı-lacivertli kulübün başkanı oldu.

KUTLAMALARA DAMGA VURDU

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kongre alanında büyük coşku yaşandı. Tribünlerden yükselen "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" bestesine Aziz Yıldırım da eşlik etti. Taraftarlarla birlikte marşı söyleyen Yıldırım'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.

HERKES ONU BEKLEDİ

Kutlamalar sırasında dikkat çeken bir detay yaşandı. Aziz Yıldırım'ın yanında bulunan yöneticiler ve kurmayları marşa eşlik etmedi. Bir süre sessiz kalan yöneticilerin, Aziz Yıldırım'ın kendilerine dönerek "Söyleyebilirsiniz" demesinin ardından marşa katılması dikkat çekti.

LİDERLİĞİNİ GÖSTEREN ANLARDAN BİRİ

Aziz Yıldırım'ın yıllardır yaptığı "Ben liderim" açıklamalarını hatırlatan görüntüler, kongredeki birçok kişinin de dikkatinden kaçmadı. Yöneticilerin marşa başlamak için Aziz Yıldırım'ın işaretini beklemesi, sarı-lacivertli camiada tecrübeli başkanın etkisini ve otoritesini gösteren anlardan biri olarak yorumlandı.

8 YIL SONRA YENİDEN BAŞKAN

2018 yılında başkanlık görevinden ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçti. Seçim zaferinin ardından kongre alanında uzun süre kutlamalar devam ederken, Yıldırım'ın taraftarlarla birlikte söylediği beste geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti! İşte örnek daireler

20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti
İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar veremez

İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına yanıt Mansur Yavaş'tan geldi