Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kullanılan 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden sarı-lacivertli kulübün başkanı oldu.

KUTLAMALARA DAMGA VURDU

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kongre alanında büyük coşku yaşandı. Tribünlerden yükselen "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" bestesine Aziz Yıldırım da eşlik etti. Taraftarlarla birlikte marşı söyleyen Yıldırım'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.

HERKES ONU BEKLEDİ

Kutlamalar sırasında dikkat çeken bir detay yaşandı. Aziz Yıldırım'ın yanında bulunan yöneticiler ve kurmayları marşa eşlik etmedi. Bir süre sessiz kalan yöneticilerin, Aziz Yıldırım'ın kendilerine dönerek "Söyleyebilirsiniz" demesinin ardından marşa katılması dikkat çekti.

LİDERLİĞİNİ GÖSTEREN ANLARDAN BİRİ

Aziz Yıldırım'ın yıllardır yaptığı "Ben liderim" açıklamalarını hatırlatan görüntüler, kongredeki birçok kişinin de dikkatinden kaçmadı. Yöneticilerin marşa başlamak için Aziz Yıldırım'ın işaretini beklemesi, sarı-lacivertli camiada tecrübeli başkanın etkisini ve otoritesini gösteren anlardan biri olarak yorumlandı.

8 YIL SONRA YENİDEN BAŞKAN

2018 yılında başkanlık görevinden ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçti. Seçim zaferinin ardından kongre alanında uzun süre kutlamalar devam ederken, Yıldırım'ın taraftarlarla birlikte söylediği beste geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı.