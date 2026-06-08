Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar
Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, taraftarlarla birlikte "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" bestesini söyledi. Yıldırım'ın "Söyleyebilirsiniz" demesine kadar yanındaki yöneticilerin sessiz kalması ise dikkat çeken detaylardan biri oldu.
- Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçiminde 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak 8 yıl aradan sonra yeniden başkan oldu.
- Kutlamalar sırasında yöneticiler, Aziz Yıldırım'ın 'Söyleyebilirsiniz' işaretiyle marşa katıldı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kullanılan 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden sarı-lacivertli kulübün başkanı oldu.
KUTLAMALARA DAMGA VURDU
Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kongre alanında büyük coşku yaşandı. Tribünlerden yükselen "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" bestesine Aziz Yıldırım da eşlik etti. Taraftarlarla birlikte marşı söyleyen Yıldırım'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.
HERKES ONU BEKLEDİ
Kutlamalar sırasında dikkat çeken bir detay yaşandı. Aziz Yıldırım'ın yanında bulunan yöneticiler ve kurmayları marşa eşlik etmedi. Bir süre sessiz kalan yöneticilerin, Aziz Yıldırım'ın kendilerine dönerek "Söyleyebilirsiniz" demesinin ardından marşa katılması dikkat çekti.
LİDERLİĞİNİ GÖSTEREN ANLARDAN BİRİ
Aziz Yıldırım'ın yıllardır yaptığı "Ben liderim" açıklamalarını hatırlatan görüntüler, kongredeki birçok kişinin de dikkatinden kaçmadı. Yöneticilerin marşa başlamak için Aziz Yıldırım'ın işaretini beklemesi, sarı-lacivertli camiada tecrübeli başkanın etkisini ve otoritesini gösteren anlardan biri olarak yorumlandı.
8 YIL SONRA YENİDEN BAŞKAN
2018 yılında başkanlık görevinden ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçti. Seçim zaferinin ardından kongre alanında uzun süre kutlamalar devam ederken, Yıldırım'ın taraftarlarla birlikte söylediği beste geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı.