7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı

Filipinler'de bu sabah meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 129 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Merkez üssü Mindanao Adası açıkları olan deprem, ülkenin güneyindeki birçok kentte büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina hasar görürken bazı yapılar tamamen çöktü.

138 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), ana depremin ardından bölgede 138 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremden en çok etkilenen bölgelerde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için çok sayıda ekip ve iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, can kaybı sayısının artmasından endişe ederken, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

3 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Depremin ardından Filipinler, Japonya ve Endonezya için tsunami uyarısı yapılmıştı. Kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar yüksek kesimlere tahliye edilirken, yetkililer olası yeni tehlikelere karşı alarm durumunu sürdürdü.

BÜYÜK YIKIM KAMERALARA YANSIDI

Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöken binalar, hasar gören yollar ve panik halinde kaçan vatandaşlar yer aldı. Bazı kamu binaları ve altyapı tesislerinde de ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.