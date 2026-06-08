Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Villarreal'in yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

VILLARREAL DEVREDE

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Villarreal, Marco Asensio transferi için düğmeye bastı. La Liga temsilcisinin, tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Asensio'nun, Avrupa'da yeniden ilgi görmeye başladığı ifade edildi. Villarreal'in özellikle hücum hattına deneyimli bir takviye yapmak istediği ve bu doğrultuda Marco Asensio'yu listenin üst sıralarına yazdığı aktarıldı.

AYRILIK OLACAK MI?

Henüz resmi bir teklifin bulunmadığı belirtilirken, İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırabileceği öne sürüldü. Fenerbahçe cephesinin ise yıldız futbolcu konusunda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.

GÖZLER ASENSIO'DA

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Marco Asensio'nun geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Villarreal'in ilgisinin somut adımlara dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.