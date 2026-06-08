Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı

İstanbul boğazının iki yakasını bağlayan Avrasya Tüneli’nde Avrupa yönünde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı.

TÜNELİ SU BASTI

Kazanın ardından aracın çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinden yola su aktı. Görüntülerde, suyun tünel zeminine yayıldığı görüldü.

TRAFİĞE AÇILDI

Güvenlik riskleri nedeniyle kapatılan tünel, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, kazanın 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir.

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır.

Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı