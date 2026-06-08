Haberler

Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazada bir otomobil yangın söndürme panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın söndürme tesisatı patlarken tüneli su bastı, İstanbul Valiliği vatandaşları uyararak tünelin kısa süreliğine kapatıldığını, alternatif güzergahların kullanılması gerektiğini duyurdu.

  • Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiye yangın panosuna çarptı.
  • Kaza sonucu yangın söndürme sistemindeki su tünele aktı.
  • Tünel kısa süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul boğazının iki yakasını bağlayan Avrasya Tüneli’nde Avrupa yönünde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı.

TÜNELİ SU BASTI

Kazanın ardından aracın çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinden yola su aktı. Görüntülerde, suyun tünel zeminine yayıldığı görüldü.

TRAFİĞE AÇILDI

Güvenlik riskleri nedeniyle kapatılan tünel, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, kazanın 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir.

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır.

Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı

Orta Doğu kaynarken Hamaney'den Trump'ı küplere bindirecek mesaj
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7,8'lik deprem yıktı geçti! 3 ülke için tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü

İran, sınırımıza yakın noktada düşürdü! Enkazını bölge halkı buldu
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Sahte dolarları ATM'lerden sisteme sokup haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyon: 9 gözaltı

Sahte dolarları ATM'lerden sisteme dahil eden şebekeye operasyon
Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Beyrut diye bindiler, kendilerini o ilimizde buldular!

Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek

Otokoç saldırılarının nedeni belli oldu! Kameraya alıp paylaşmışlar
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler

Kendisine oy vermeyenlere flaş sözler