Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Yemen'deki İran destekli Husiler de yeniden sahaya indi. Husiler, İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiklerini ve Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik tam yasak kararı aldıklarını duyurdu.

Husilerin silahlı kanadı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik nisan ayından bu yana ilk füze saldırısının düzenlendiği belirtildi.

KIZILDENİZ'DE TAM YASAK KARARI

Açıklamada, "Kızıldeniz'de İsrail deniz taşımacılığına yönelik tam ve kapsamlı yasak ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kararın ardından bölgede deniz ticaretinin yeniden etkilenebileceği değerlendirmeleri yapılırken, uluslararası nakliye şirketlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

BÖLGESEL GERİLİM DAHA DA BÜYÜDÜ

Husilerin açıklaması, İsrail'in İran'ın Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerine yönelik saldırılarının ardından geldi. İran'ın da İsrail'e füze saldırılarıyla karşılık vermesiyle bölgede tansiyon yeniden zirveye çıkmıştı.

Uzmanlar, Husilerin yeniden saldırılara başlamasının Kızıldeniz'deki ticaret yollarında yeni güvenlik riskleri oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

KÜRESEL TİCARET ETKİLENEBİLİR

Dünya ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Kızıldeniz'de daha önce de Husilerin saldırıları nedeniyle birçok gemi rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı. Yeni yasak kararı ve saldırıların devam etmesi halinde küresel lojistik ve enerji piyasalarında yeni dalgalanmalar yaşanabileceği belirtiliyor.