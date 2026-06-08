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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladıklarını vurguladı

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamento seçiminde zaferini ilan ederek Türkiye ile ilişkilerde iyi bir dinamik yakaladıklarını, sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca Azerbaycan ile barış anlaşması ve bölgesel işbirliği projelerine vurgu yaptı.

Ermenistan'daki parlamento seçiminde zaferini ilan eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladıklarını belirterek, "Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçiminde zaferini ilan ettiği basın toplantısında AA muhabirinin, "Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir?" sorusuna yanıt verdi.

"Bu mesaj, barışa ve bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır. ve umuyorum ki bu, hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır." diyen Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Ermenistan'ın "çok iyi bir dinamik yakaladığını" ifade eden Paşinyan, "Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğine dikkati çekerek, Ermeni mallarının ihracatı ve ithalatı için "Ahılkelek-Kars demir yolunun" açılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması gerektiği ve Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine en kısa sürede başlanması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu proje, bölgemizin konumunun aşılması anlamına geliyor. Bu çok büyük bir haber çünkü bölgemiz çıkmazdan ayrılarak bir yol ayrımına geliyor. Bu da hepimiz için çok iyi bir haber." dedi.

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçiminde sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanırken oyların sayımı sürüyor.

Ermeni basınının Merkez Seçim Komisyonu'ndan aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre, Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi seçimi açık ara önde götürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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