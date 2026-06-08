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İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

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İsrail bu sabah İran'ın Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerini havadan fırlattığı balistik füzelerle vururken Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. İran'dan İsrail saldırılarına misilleme gecikmezken, Devrim Muhafızları İsrail'deki Nevatim ve Tel Nof hava üslerinin hedef alındığını duyurdu. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde güvenlik kabinesini toplayacağı öğrenildi.

  • İsrail, İran'ın füze saldırılarına karşılık Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj'da füze altyapıları ve askeri hedefleri vurdu.
  • İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerini hedef aldığını duyurdu.
  • Yemen'deki Husiler de İsrail'e füze fırlattı; İsrail Başbakanı Netanyahu güvenlik kabinesini olağanüstü topladı.

Orta Doğu'da haftalardır süren gerilim yeni bir döneme girdi. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından İsrail ordusu sabaha karşı İran'ın çeşitli bölgelerine geniş çaplı saldırılar düzenledi. İsrail kaynakları, operasyonlarda füze altyapıları ve askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Patlama seslerinin Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj'da duyulduğu bildirildi.

Saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptığı "misillemeyi ertele" çağrısına rağmen gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Trump'ın son günlerde diplomatik kanalların açık tutulmasını istediği ancak İsrail'in operasyon kararı aldığı belirtildi.

İRAN'DAN ANINDA MİSİLLEME

İsrail saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. İran basınında yer alan açıklamalarda, İsrail'in güneyindeki Nevatim ve Tel Nof hava üslerinin hedef alındığı bildirildi. İran yönetimi, saldırıların sürmesi halinde daha geniş çaplı operasyonlar düzenleneceği mesajını verdi.

İsrail ordusu ise hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin birçok bölgesinde sirenler çalarken vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.

YEMEN CEPHESİ DE HAREKETLENDİ

Bölgedeki gerilim yalnızca İsrail ve İran'la sınırlı kalmadı. Yemen'deki Husilerin de İsrail yönüne füze fırlattığı ve bazı bölgelerde alarm sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Böylece çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali yeniden gündeme geldi.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun gün içerisinde güvenlik kabinesini olağanüstü gündemle toplayacağını aktardı. Toplantıda İran'ın son saldırıları, yeni askeri seçenekler ve olası misilleme planlarının ele alınması bekleniyor.

PETROL VE ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Çatışmaların yeniden başlaması küresel piyasalara da yansıdı. Petrol fiyatları yükselişe geçerken yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Analistler, tarafların karşılıklı saldırıları sürdürmesi halinde enerji piyasalarında yeni bir dalgalanma yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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