Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Tatil için geldikleri Bursa’nın İznik ilçesinde, gölde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak için dalgaların arasına atlayan emekli polis memuru Sinan Çağlayan (52), akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından küçük çocuk sudan sağ çıkarılırken, talihsiz babanın ölümünden sadece 5 dakika önce oğluyla gölde neşeyle oynadığı son görüntüler ortaya çıktı.

OĞLUNUN ÇIRPINDIĞINI GÖRÜNCE...

Olay, 6 Haziran günü İznik Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den ailece tatil yapmak amacıyla İznik’e gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, serinlemek için 8 yaşındaki oğlu Y.Ç. ile birlikte göle girdi. Kıyıdan bir süre uzaklaşan küçük Y.Ç., aniden akıntıya kapılarak suda yüzmekte güçlük çekmeye ve çırpınmaya başladı. Oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden fedakar baba Sinan Çağlayan, hiç düşünmeden evladını kurtarmak için ileriye doğru atıldı. Ancak dalgalara ve güçlü akıntıya yenik düşen talihsiz baba, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILDI, BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahildeki vatandaşların durumu fark etmesiyle büyük bir kurtarma mücadelesi başladı. Hızla göle koşan vatandaşlar, 8 yaşındaki Y.Ç.’yi sudan sağ salim çıkarmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mudanya Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından emekli polis memuru Sinan Çağlayan’ın cansız bedenine ulaştı. Çağlayan’ın cenazesi, memleketi Eskişehir’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFTAN 5 DAKİKA SONRA FACİA YAŞANDI

Yaşanan acı olayın ardından fedakar babadan geriye yürek burkan son görüntüler kaldı. Olaydan yaklaşık 5 dakika önce, Sinan Çağlayan’ın oğlu ile birlikte gölde eğlenirken eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Kayıtlarda, babanın oğluyla neşeli bir şekilde oynadığı, ardından da kendi başına yüzmeye devam ettiği anlar yer alıyor. Bu mutlu anların hemen ardından yaşanan trajedi, başta Koparan ailesi olmak üzere tüm ilçeyi yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı