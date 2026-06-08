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Hakan Safi'ye tepkiler çığ gibi! Herkes "Neden?" diye soruyor

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Fenerbahçe seçimlerinde kaybeden Hakan Safi'nin, sonuçların ardından ekibiyle birlikte stadyumdan ayrılması bazı taraftarların tepkisini çekti. Safi'nin seçim sonrası yaptığı açıklamadaki ifadeler de tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazanırken, seçim gecesinde yaşanan bir detay dikkatlerden kaçmadı.

SONUÇLAR NETLEŞMEDEN AYRILDI

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybettiğini açıklayan Hakan Safi, yaptığı basın açıklamasının ardından ekibiyle birlikte stadyumdan ayrıldı. Safi, açıklamasında Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek, "Fenerbahçe camiası böyle istedi. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ

Ancak Hakan Safi'nin seçim sonuçlarının ardından stadyumdan ayrılması bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Bazı kongre üyeleri ve taraftarlar, seçim sürecinde büyük vaatlerde bulunan Safi'nin sonuçların ardından kongre alanında kalması ve yeni başkan Aziz Yıldırım'ı yüz yüze tebrik etmesi gerektiğini savundu.

SÖZLERİ DE GÜNDEM OLDU

Safi'nin konuşmasında kullandığı, "Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor" sözleri de kongre kulislerinde tartışma yarattı. Bu ifadeler bazı taraftarlar tarafından seçim sonucuna yönelik gönderme olarak yorumlandı.

AZİZ YILDIRIM'I TEBRİK ETTİ

Öte yandan Hakan Safi, yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu. Fenerbahçe'de gözler şimdi yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın atacağı adımlara çevrildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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