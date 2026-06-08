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Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

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İsrail ve İran arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken ABD Başkanı Trump'tan iki ülkeye çağrı geldi. Trump, "İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalı" açıklamasında bulundu.

  • İsrail, ateşkese rağmen Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
  • İran, İsrail'in Lübnan saldırılarına karşılık olarak Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldı.
  • ABD Başkanı Trump, İsrail ve İran'a ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırılar sonrası İran'dan gelen misillemeyle Orta Doğu'da savaş yeniden şiddetlendi. İsrail- İran hattında karşılıklı saldırılar sürerken, ABD Başkanı Trump'tan "ateşkes" çağrısı geldi.

Son 24 saatte yaşananlar bölgede tansiyonu yükseltti. İsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılara yanıt olarak İran tarafından füzeler ateşlendi. Ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. 

 İran'dan yapılan füze atışları, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi. 

İSRAİL PETROKİMYA TESİSİNİ VURDU

İsrail ise İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde petrokimya tesisini vurdu. Tahran, Tebriz ve Isfahan’da patlama seslerinin duyuldu. Tebriz’de İsrail’e ait insansız hava aracı düşürüldüğü açıklandı. Kirmanşah’ta hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze atan Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.

"ATEŞE SON VERİLMELİ"

Misilleme saldırıları sürerken ABD Başkanı Trump, şiddetlenen savaşa ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Trump, "İsrail ve İran ateşe son vermeli" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

İRAN BİLDİRİ YAYINLADI

Öte yandan; İran ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı. Bildiride, "Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, ABD ve İsrail’in, 8 Nisan’da varılan ateşkesi birçok kez ihlal ettiği ve füze saldırısının bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanarak, saldırıların tekrarlanması halinde daha geniş kapsamlı karşılık verileceği belirtildi.

İRAN'IN BATI HAVA SAHASI İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPATILDI

İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik değerlendirmeleri dikkate alınarak ikinci bir duyuruya kadar hava sahasının batı kısmının kapatıldığı belirtildi.

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Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

7/8 Temmuzda Taramp Nato Toplantısına gelemez. Boşuna güvenlik tedbirlerini arttırıp insanları zorlamayın

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Haber YorumlarıYorumsuz:

Barış sever ve insancıl Trump'ı dinleyin.!

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