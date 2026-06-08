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Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

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Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından Filipinler, Japonya ve Endonezya için tsunami uyarısı yapılırken, kıyı bölgelerindeki vatandaşlar tahliye edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı bildirilmezken, çok sayıda binada hasar oluştu ve kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

  • Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem sonrası Filipinler, Endonezya ve Japonya için tsunami uyarısı yapıldı.
  • İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı, binalarda hasar oluştu.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi, pazartesi sabahı meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yerel saatle 07.37'de, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin merkez üssünün, Mindanao Adası'nın en güney ucunda bulunan Sarangani eyaletine bağlı General Santos kenti açıkları olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı ancak bölgede ciddi hasarlar meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), depremin ardından tsunami alarmı verdi. Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Filipinler'in bazı kıyılarında gelgit seviyesinin 1 ila 3 metre üzerine çıkabilecek tsunami dalgalarının oluşabileceğini duyurdu.

BİNALARDA HASAR OLUŞTU

General Santos kentinden paylaşılan görüntülerde bazı marketler ve binaların deprem nedeniyle zarar gördüğü görüldü. Bölgede çok sayıda yapıda çatlaklar oluşurken ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Sarangani'nin Alabel kasabası Polis Şefi Benjie Ancheta, depremin bayrak töreni sırasında meydana geldiğini belirterek polis binasında çatlaklar oluştuğunu söyledi. Ancheta, "Bu şimdiye kadar yaşadığımız en güçlü depremdi" ifadelerini kullandı.

MARCOS: BEKLEMEDEN YÜKSEK KESİMLERE ÇIKIN

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ilgili tüm kurumlara tahliye ve kurtarma çalışmalarını derhal başlatmaları talimatını verdiğini açıkladı.

Marcos, yayımladığı mesajda vatandaşlara seslenerek, "Tsunami uyarılarını dikkate alın. Hemen yüksek bölgelere çıkın. Beklemeyin. Hayatınız geride bıraktığınız her şeyden daha değerli" dedi.

Yaklaşık 580 bin kişinin yaşadığı Sarangani eyaletinde acil durum ekipleri alarma geçirildi.

ENDONEZYA VE JAPONYA DA ALARMA GEÇTİ

Depremin ardından Endonezya'nın kuzeydoğu kıyıları ile Japonya'nın İbaraki'den Okinawa'ya kadar uzanan güney kıyıları için de tsunami uyarıları yapıldı.

Pasifik Okyanusu çevresindeki aktif fay hatlarının oluşturduğu ve "Ateş Çemberi" olarak bilinen bölgede yer alan Filipinler, Japonya ve Endonezya dünyanın en yoğun deprem kuşakları arasında bulunuyor. Öte yandan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, deprem nedeniyle Hawaii için herhangi bir tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBen Deli çoşkun çoşkun:

Allah tekrarını yaşatmasın inşallah filipin halkına büyük geçmiş olsun

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