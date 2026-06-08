İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Orta Doğu'da ateşkes umutları tamamen rafa kalkarken, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar bölgeyi yeniden savaşın eşiğine getirdi. Gün boyunca gelen son dakika haberleri, çatışmaların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını ve İran'ın farklı bölgelerine yayıldığını ortaya koydu.

İsrail'in bu sabah İran'ın Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerini hedef alan saldırılarının ardından İran'dan peş peşe patlama haberleri geldi.

ŞİRAZ HAVALİMANI'NDA PATLAMA

İran merkezli Didban haber sitesi, ülkenin güneyindeki Şiraz Havalimanı'nda bir patlama sesi duyulduğunu aktardı. Patlama öncesinde havalimanındaki tüm uçuşların yerel saatle 20.00'ye kadar iptal edildiği bildirildi.

Patlamanın nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İranlı yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

TAHRAN ÜZERİNDE İHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran devlet medyası ise Tahran semalarında bir düşman insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Haberde İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmezken, olayın İsrail ile yaşanan çatışmaların ortasında meydana gelmesi dikkat çekti.

İran hava savunma sistemlerinin gün boyunca birçok noktada alarm durumunda olduğu ifade edildi.

PATLAMALAR BAŞKENTE YAYILDI

İran basını, Karaj ve İsfahan'ın yanı sıra Tahran yakınlarındaki Eslamşehr, Malard, Kahrizak ve Bagher Şehr bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Özellikle başkent çevresinde yaşanan hareketlilik, İsrail'in yeni saldırılar düzenlediği ya da İran hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

İRAN'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ

İsrail saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları da İsrail'e yönelik yeni füze operasyonları düzenlediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Nevatim ve Tel Nof hava üslerinin hedef alındığı belirtildi.

İran lideri Mücteba Hamaney de gün içerisinde yaptığı açıklamada İsrail'i hedef alarak, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI

Yaşanan gelişmeler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini olağanüstü gündemle topladığı bildirildi. İsrail basını, İran'ın son saldırıları ve yeni askeri seçeneklerin toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldığını yazdı.

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler de İsrail'e füze saldırısı düzenlediklerini açıklarken, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik tam seyrüsefer yasağı ilan etti.

ORTA DOĞU'DA SAVAŞ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

İsrail'in İran'ın dört kentini hedef alan saldırıları, İran'ın misillemeleri, Şiraz Havalimanı'ndaki patlama, Tahran üzerindeki İHA olayı ve Husilerin devreye girmesi, bölgedeki gerilimin yalnızca iki ülke arasında kalmayabileceği endişelerini artırdı.

Uzmanlar, çatışmaların genişlemesi halinde Orta Doğu'nun son yılların en büyük bölgesel güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com