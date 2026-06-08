Haberler

Florentino Perez kazandı, Mourinho Real'e geri döndü

Florentino Perez kazandı, Mourinho Real'e geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid başkanlık seçimlerini Florentino Perez yüzde 66 oy oranıyla kazandı. Perez'in göreve devam etmesiyle birlikte Jose Mourinho yeniden teknik direktörlük koltuğuna otururken, Ibrahima Konate transferinin de tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

  • Florentino Perez, Real Madrid başkanlık seçimlerinde oyların %66'sını alarak rakibi Enrique Riquelme'yi geride bıraktı ve yeniden başkan seçildi.
  • Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'e teknik direktör olarak geri döndü.
  • Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Fransız savunmacı Ibrahima Konate'yi transfer etti.

Real Madrid'de başkanlık seçimleri tamamlandı. Mevcut başkan Florentino Perez, rakibi Enrique Riquelme'yi geride bırakarak bir kez daha kulübün başkanı oldu.

60 SANDIĞIN TAMAMINI KAZANDI

Seçimlerde büyük üstünlük kuran Florentino Perez'in, kurulan 60 sandığın tamamında rakibi Enrique Riquelme'den daha fazla oy aldığı belirtildi. Perez, kullanılan oyların yüzde 66'sını alırken, Enrique Riquelme yüzde 34'te kaldı.

KATILIM DÜŞÜK KALDI

Real Madrid'de seçimlere ilginin beklenen seviyede olmaması da dikkat çekti. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 100 bin üyeden sadece 23 bin 593'ü sandık başına gitti.

MOURINHO YENİDEN REAL MADRID'DE

Florentino Perez'in seçimi kazanmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için de sürpriz bir karar alındı. Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho'nun yeniden takımın başına getirildiği açıklandı.

PEPE YARDIMCISI OLACAK

Haberde, Portekizli teknik adamın yardımcılığını ise eski Real Madridli futbolcu Pepe'nin yapacağı belirtildi.

KONATE TRANSFERİ DE GELİYOR

Öte yandan Real Madrid'in transfer çalışmalarına da hız verdiği ifade edildi. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Fransız savunmacı Ibrahima Konate'nin de İspanyol devinin kadrosuna katılacağı aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı

Hamaney yangına körükle gidiyor! Bu mesaj Trump'ı iyice kızdıracak
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7,8'lik deprem yıktı geçti! 3 ülke için tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAy kural:

Hoş geldin Konate ... Bay bay Arda GÜLER...Çünkü Morinho'nun sistemine uymuyor. Carlo Ancelotti sistemi istediği için alınmıştı. Şimdiden kulüp aramaya başlasın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı

İran füzeleri İsrailli bakanı küplere bindirdi! Çağrısı Netanyahu’ya

Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

Vatandaşın birikimi eriyor! Tüm ekranlar kırmızıya döndü

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı

Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı