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Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı: 11 ölü

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Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir'de yarın yapılması planlanan protesto öncesinde çıkan olaylarda 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Çatışmalar, seçimlerde mültecilere ayrılan sandalyelere karşı düzenlenen eylem sırasında yaşandı.

Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir'de yarın yapılması planlanan protesto öncesinde çıkan olaylarda 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir'de 27 Temmuz'da yapılması planlanan Azad Keşmir Yasama Meclisi seçimleri öncesinde yeni kurulan Ortak Halk Eylem Komitesi (JAAC) yarın için protesto planlanmıştı. Bölgede ekonomik şikayetler, yönetim reformları ve siyasi sorunlar nedeniyle yapılması planlanan protesto öncesinde JAAC destekçileri ile yerel güçler arasında arbede yaşandı. Polis ve paramiliter güçler, kalabalığı dağıtmaya çalışsa da başarılı olamadı. Eylemcilerin polise ateş açması sonucu arbede yerini şiddet çatışmaya bıraktı. Yetkililer, yaşananlarda 4'ü polis 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını açıkladı.

JAAC, 27 Temmuz'da yapılacak seçimlerde 45 sandalyenin 12'sinin mülteciler için ayrılmasına karşı protesto etmek amacıyla grev çağrısı yapmıştı. İttifak, Azad Keşmir Yasama Meclisi'nde Keşmir'de değil, Pakistan'ın başka bölgelerinde yaşayan adayların yarıştığı ayrılmış koltukların kaldırılmasını talep ediyor. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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