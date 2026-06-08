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TOKİ’nin 20 bin konutluk açık satış kampanyası başlıyor! Bakan Kurum ayrıntıları paylaştı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa sunacağı Açık Satış Kampanyası'nın detaylarını paylaştı. 15 Haziran'da başlayacak kampanyada 2+1 konutlar 3,1 milyon liradan başlıyor, üç farklı ödeme planı sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutluk Açık Satış Kampanyası'na ilişkin örnek daire görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, sanal medyadan yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var" ifadelerine yer verdi. Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde; Saraycık'taki 2+1 konutlardan detaylar yer aldı. Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

SATIŞLAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında 15 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmayan kampanyada T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek.

3 AYRI ÖDEME PLANI

TOKİ evleri 3 ayrı satış alternatifi ile satılacak. Buna göre; ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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