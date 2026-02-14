İliç Maden Faciasının 2'nci Yılı...Yaşamını Yitirenler Kadıköy'de Yürüyüş ve Eylemle Anıldı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı dolayısıyla DİSK'in çağrısıyla Kadıköy'de yürüyüş ve anma gerçekleştirildi. Faciada yaşamını yitiren Uğur Yıldız'ın annesi anmada yaptığı konuşmada, "Söz vermişlerdi bize, suçlular cezasını çekecek diye. Nerede suçlular; hiç birini mahkemede göremedik" dedi; davanın 17 Şubat'ta görülecek duruşması için destek çağrısında bulundu. Baba Ali Ekber Yıldız ise, "Siz kendi halkınıza zulüm yapıyorsunuz. Ama dışarıya gelince susuyorsunuz. Ülkenizi, toprağınızı, dağınızı sattınız. Şimdi sıra biz mi geldi? Çocuğum orada 53 gün toprak altında kalırken, sen bakanlarını, milletvekillerini topladın İstanbul'da, Murat Kurum beyi de başkan adayı gösterdin, onun çalışmalarını yapıyordunuz. Ben de arkadaşlarıyla orada oğlumu arıyordum biliyor musun?" diye konuştu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı dolayısıyla Kadıköy'de yürüyüş ve anma gerçekleştirildi. DİSK'in çağrısıyla gerçekleşen anmaya faciada yaşamını yitiren Uğur Yıldız'ın ailesi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TİP milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve çok sayıda yurttaş katıldı. Süreyya Operası önünden Boğa Heykeli önünde yapılan anma yürüyüşünün ardından konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmalar sırasında "Çalışırken ölmek istemiyoruz", "Kader değil cinayet, İliç için adalet", "Katillerden hesabı emekçiler soracak" sloganları atıldı.

"Neden Murat Kurum yargılanmıyor?"

Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız konuşmasında adalet çağrısını yineledi. "Söz vermişlerdi bize, suçlular cezasını çekecek diye. Nerede suçlular; hiç birini mahkemede göremedik diyen anne Yıldız şöyle konuştu:

"Neden Murat Kurum yargılanmıyor? Neden Cengiz Demirci yargılanmıyor? Neden dışarıdaki Anagold sorumluları buraya getirtilmiyor? Adalet güçlüden yana mı bilmiyorum ama maalesef bizden yana olduğunu göremedik. Çocuklarımızın kanı yerde kalmasın, benim tek mücadelem budur. Anagold'un benim ülkemde ne işi var? Benim yeraltı kaynaklarımda ne işi var? Neden benim altınımı onlar götürüp zengin olurken bizim çocuklarımız ölüme terk ediliyor? Hakimlerin tarafsız olmasını istiyorum. Taraflı olup, baştan emir alıp da Kanadalı'nın arkasında durmasınlar. Bu işte hükümetin de eli var. İliç de suçlu onlara topraklarını teslim ederek. Şu anda da açılmasını istiyorlar. Ben bir anne olarak oranın açılmasını istemiyorum. Bizi yönetenler sesimizi duysunlar, açılmayacak o ocak. Açılmasın da başka analar ağlamasın, başka evlatlar ölmesin"

Baba Ali Ekber Yıldız: Bu nasıl adalet; bu nasıl vicdan? Ben kime güveneceğim?

Baba Ali Ekber Yıldız da şöyle konuştu:

"İliç'te facia olduğu zaman, 15 gün bir şey yapamadılar. Hani bizim başımızdaki diyordu ki, 'Biz büyük ülkeyiz'. Sizin büyüklüğünüzü ben görmedim. Sizin büyüklÜğünüz, halkınıza zulüm ediyorsunuz. Siz halkınızı, emeklinizi aç bırakıyorsunuz. Ben de emekliyim; ben de açım. Başınızdaki Trump var ya, en azından kendi halkına sahip çıkıyor. Sizin dediğiniz katil İsrail'in başbakanı en azından kendi halkına sahip çıkıyor, kendi halkına zulüm yapmıyor. Siz kendi halkınıza zulüm yapıyorsunuz. Ama dışarıya gelince susuyorsunuz. Ülkenizi sattınız, toprağınızı sattınız, dağınızı sattınız. Şimdi sıra biz mi geldi. Çocuğum orada 53 gün toprak altında kalırken, sen Bakanlarını, milletvekillerini topladın İstanbul'da, Murat Kurum beyi de başkan adayı gösterdin, onun çalışmalarını yapıyordunuz. Ben de arkadaşlarıyla orada oğlumu arıyordum biliyor musun büyük lider? Sen büyük değilsin, ülke düşmanısın. Sen bu ülkeyi sevmiyorsun. Bırak; seni istemiyoruz."

Geçen sene 13 Şubat'ta ben çocuğumu anmaya mezarına giderken, daha çocuğun mezarına ulaşmadan jandarma başımıza geldi. Neymiş? Adliyeden sizi çağırıyorlar, ifadeniz var. Daha çoCuğumun mezarına dua etmeden döndük geldik, ifademizi verdik. Bu nasıl bir adalet? Ben çocuğumun başında fatiha okuyamadım, anamadım. Ben yurtdışına mı kaçacağım? Sen yurtdışına kaçanlara sahip çık. O hakim, savcı var ya, duruşmadan 3 gün önce İliç AK Parti İlçe Başkanı, Erzincan milletvekili Süleyman Karaman mahkeme heyeti başkanı hakimle beraber Meclis'te fotoğraf çekiyor ve paylaşıyorlar. Kime mesaj veriyorlar? Bu nasıl adalet? Bu nasıl hukuk; bu nasıl vicdan? Vicdanları yok mu onların? Ben 2 gün Ankara'da adalet aradım kapı kapı gezerek. Ben kime güveneceğim? Ben kime inanacağım? Beni mezarın başından getiren adam, Cengiz Yalçın Demirci, Kenan Öz, bunları niye getirmiyorlar?"

Yıldız ailesi ve avukatları facianın, Erzincan Adliyesi'nde 17 Şubat'ta görülecek duruşma için destek çağrısında bulundu. Yıldız ailesinin avukatı Akçay Taşçı konuya ilişkin şöyle konuştu:

"İş cinayetleri, Türkiye'nin en büyük yarası olmaya devam ediyor"

"Bütün Türkiye, Soma için ayaklanmıştı. Bütün toplumsal muhalefet Soma için adalet istemişti. Soma'nın son duruşmasında biz yine bir avuç insandık. O tarih itibariyle başka iş cinayetlerinde yine aynı sahneleri yaşadık. Olayın olduğu gün yüksek bir hassasiyet, olayın olduğu gün verilen sözler, atılan sloganlar, ama karar duruşmasında yine bir avuç insan olarak kaldık. İliç'te de durumumuz farklı değil. İliç'teki katliam olduğunda devletin en yüksek makamlarındakilerden toplumsal muhalefetine kadar herkes, 'İliç'in peşini bırakmayacağız' sözlerini tıpkı Soma'da olduğu gibi, Ermenek'te olduğu gibi, Hendek'te olduğu gibi, Amasra'da olduğu gibi bu sözler yine verildi. Ama yine Amasra'nın son duruşmasında bir avuç insandık. Toplumsal mücadelenin en önemli konularından bir tanesi olması gereken iş cinayetleri, Türkiye'nin en büyük yarası olmaya devam ediyor. ve ancak ve ancak bir toplu katliam olduğunda yine gündem olabiliyor."

"Yine verilen sözler ortada kalmasın diye, İliç başka bir facianın davetiyesi olmasın diye İliç'teki duruşmamıza herkesi davet ediyorum"

Eğer toplumsal mücadele olmazsa biz avukatların ya da ailelerin duruşma salonundaki mücadelesinden bir sonuç alamayız. Mesele sadece dosyaya soktuğumuz evraklar, yazdığımız dilekçeler değil. Şunu ortaya rahatlıkla koyabiliyoruz zaten; İliç'te 22'inci katta durması gereken yığın 33'üncü kata çoktan gelmişti. Burada gelene kadar, kendi dış denetim firmaları, 'burada işler yolunda gitmiyor' demişti. Çatlaklar aylar öncesinden tespit edilmişti, raporlanmıştı, dosyalara girmişti. Yöneticileri farkındaydı. Bile bile, göze alarak bu üretimi yapmaya devam ettiler. Hatta tam olarak 3 gün öncesinde, üretim hedeflerini tutturmak için 5 bin ton daha fazla cevheri serme onayının mailini de sunduk dosyaya. Fakat etkisi yok. İşçilerin ölümünü göze alma pahasına üretim yaptıkları her bir dosyada ortaya konuluyor zaten. Ama sonuç neden yok, orası toplumsal muhalefetin, toplumsal mücadelenin konusudur. Ayın 17'sinde duruşmamız var. Yine verilen sözler ortada kalmasın diye, İliç başka bir facianın davetiyesi olmasın diye İliç'teki duruşmamıza herkesi davet ediyorum"

Ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nden Ümit Aktaş konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmalar şöyle:

Çerkezoğlu: Kaza değil, bu bir katliam, açık bir cinayet

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: "Biz biliyoruz ki, bu ülkede yaşadığımız bütün bu iş cinayetlerinin, bu katliamların tek bir sorumlusu var. O da, herşeyi ama herşeyi bir maaliyet unsuru olarak gören, yani madende yerin 7 kat dibine giren bir işçi kardeşimizin hayatıyla oradaki bir kazma sapı arasında veya bir inşaatın 18'inci katına çıkan bir işçi arkadaşımızın hayatı, umutlarıyla bir asansör vidası arasında hiç bir fark görmeyen sermaye zihniyetinin sonucudur bütün yaşadıklarımız. O nedenle kaza değil, bu bir katliam, açık bir cinayettir. ve bizler biliyoruz ki bu katliamın, bu cinayetlerin sorumluları bellidir. Bu katliamın sorumluları, denetlemeyen, sürece ilişkin denetleme görevini yerine getirmeyen ve sermayenin kar hırsıyla attığı tüm adımlara sessiz kalan, onay veren, bunların paydaşı olan, bunların ortağı olanlardır. Yani bu ülkeyi yöneten siyasi iktidarın bu alandaki temsilcileri ve siyasi iktidarın kendisidir bu sürecin sorumlusu. Gerçek sorumlular yargılanmadan da asla adalet sağlanmayacaktır"

Günaydın: Türkiye'de ürettikleri, çıkarttıkları altın madeninin yüzde 98'ini götürüp bize siyanür yığınlarını bırakan uluslararası sermaye ve ona eşlik eden yerli işbirlikçileri

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "Türkiye, dünyanın en kadim memleketlerinden bir tanesi. Bu memleketin havasını, toprağını, suyunu, ormanını, kıyısını, merasını, insanını sermayeye peşkeş çekmeye adeta yemin etmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız. Sömürge madenciliğinin en açık örneklerini bu kadim topraklarda hep beraber görüyoruz. Bu, bir ekolojik yıkım aynı zamanda bu iktisadi bir işgal. Türkiye'de ürettikleri, çıkarttıkları altın madeninin yüzde 98'ini götürüp bize siyanür yığınlarını bırakan uluslararası sermaye ve ona eşlik eden yerli işbirlikçileri. Bundan 170 yıl evvel sakallı bir iktisatçı bunları, sermayenin çanak yalayıcıları diye tanımlamıştı. Evet, her bir yabancı şirketin 'yerli' bir ortağı var. ve onlar bizim toprağımızı, suyumuzu, geleceğimizi ve yaşamımızı üleşiyorlar. 9 kardeşimizi İliç'te kaybettik; bu ilk değildi. Bunlar birer iş kazası değil, birer iş cinayetiydi. Bunları durdurmak bizim elimizde. Bu düzene bir son vermek bizim elimizde. Dolayısıyla, talep ettiğimiz, üzerine uğraştığımız şey basitçe bir iktidar değişimi değil, açıkça bir düzen değişimidir. Yeniden, insandan yana, emekten yana, doğadan, topraktan, sudan yana bir düzeni bu memleket hak ediyor. Bunu hep beraber kuracağız"