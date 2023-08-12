Hawaii'de ağır bilanço! Ada adeta küle döndü, eskiye dönüş için milyarlarca dolar gerekli

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Maui Adası'nda 80 kişinin can verdiği, eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçen yangınlar bölgeyi adeta küle çevirdi. İş yerleri, okullar, tarım arazileri ve devlet kurumları gibi birçok yapı ve alanda ciddi hasar meydana gelirken, yeniden inşa sürecinin milyarlarca dolara mal olması bekleniyor.

ABD'nin Hawaii eyaletinde birden fazla adanın oluşturduğu Maui Adası'nda devam eden ve 80 kişinin hayatını kaybettiği yangınların neden olduğu hasarın ardından, yeniden inşa sürecinin milyarlarca dolara mal olacağı değerlendiriliyor.

Hawaii'deki orman yangınları bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçti. Pasifik Afet Merkezi ve Acil Durum Yönetimi Ajans'ının (FEMA) hasar değerlendirme verilerine göre, Hawaii'nin Maui Adası'ndaki Lahaina kasabasında yeniden inşa için tahmini maliyetin 5,52 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

İŞ YERLERİ, OKULLAR, TARIM ARAZİLERİ CİDDİ HASAR ALDI

Alevlerin yol açtığı tahribatın büyük kısmının yaşandığı tarihi Lahaina'da 2 bin 200'den fazla yapı hasar aldı veya yıkıldı. Yangına maruz kalan binaların yüzde 86'sını konutlar oluştururken iş yerleri, okullar, tarım arazileri ve devlet kurumları gibi birçok yapı ve alanda ciddi hasar aldı.

KULA KASABASINDA ÇOK SAYIDA BİNA ZARAR GÖRDÜ

Maui Adası'nda yangınlardan etkilenen Kula kasabasında 544 bina zarar görürken bu bölgenin yeniden inşası için tahmin edilen maliyetin 434 milyon dolar olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden yangınlarda 80 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınlar nedeniyle yüzlerce kişinin kayıp olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişeleniliyor.

"FELAKET BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti. Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtmişti. Hawaii Valisi Josh Green, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti.

İşte bölgeden kareler;