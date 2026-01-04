Haftanın tarihine bakış

Gazetecilerin haklarını "fikir işçisi" kapsamında düzenleyen 212 sayılı yasa, 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki 5953 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" başlıklı düzenleme, Milli Birlik Komitesince 4 Ocak 1961'de kabul edildikten sonra 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk basın tarihine "Babıali'de Dokuz Patron Olayı" olarak da geçen gelişmelerde, gazete sahipleri, yasanın önce "çıkmaması", sonra da "değiştirilmesi" için çalıştı.

Okurlar, 10 Ocak sabahı gazetelerini aldıklarında, "Gazetemizi Üç Gün Kapatıyoruz" başlığı ile karşılaştı. Bu başlığın altında ise "Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul, Yeni Sabah" patronlarının ortak bildirisi yer alıyordu.

İstanbul Gazeteciler Sendikası (İGS) bir bildiri yayımlayarak kapanma kararının gazete sahipleri tarafından verildiğini ve asla benimsenemeyeceğini duyurdu. Gazeteciler, aynı gün sendikadan başlayan "Simidimiz ve Hürriyetimiz İçin", "Çalışan Gazeteciye Cop, Patrona Hazırlop" gibi dövizler taşıyarak sessiz yürüyüş yaptı.

Sendika, üç günlük boykot sırasında "Basın" adlı bir gazete yayımladı. 11 Ocak 1961 günü çıkarılmaya başlanan Basın gazetesi, o gün için 100 bin gibi önemli bir tiraja ulaştı.

Boykot, 14 Ocak 1961'de sona erdi ve gazeteler yayına başladı. İGS, başarıya sahip çıkmak amacıyla 1962 yılında 10 Ocak tarihini Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı aldı ve Park Otel'de tören düzenlendi.

Türk sinemasında "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle izleyicilerin hafızasında yer eden sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 5 Ocak 2018'de 93 yaşında vefat etti.

1981 Atatürk Yılı olarak kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları 5 Ocak'ta "1981 Atatürk Yılı" ismiyle başladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 1981 yılında, 100'üncü doğum yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ü "Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri" ilan etti.

Uluslararası işbirliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancıyla 27 Kasım 1978 tarihli UNESCO Genel Kurulu kararı doğrultusunda Atatürk'ün "1981" yılında anılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yıl dönümü tüm dünyada, "1981 Atatürk Yılı" olarak kutlandı.

Belli başlı öteki olaylar ise şöyle:

5 Ocak

1895- Fransa'nın askeri sırlarını Almanya'ya vermekten mahkum edilen Yahudi kökenli Fransız subay Alfred Dreyfus'un rütbeleri söküldü. "Dreyfus Olayı" olarak bilinen adli skandal başladı.

1921- Çerkez Ethem ve kardeşleri, işgal kuvvetlerine sığındı.

1922- Adana düşman işgalinden kurtuldu.

1929- Anadolu-Bağdat ve Mersin-Tarsus demiryolları ile Haydarpaşa Garı devletleştirildi.

1953- Türk karikatürünün ustalarından Ramiz Gökçe 53 yaşında vefat etti.

1968- Çekoslovakya Komünist Partisi liderliğine Aleksander Dubçek getirildi. Dubçek, reformcu kişiliğiyle tanınıyordu.

1975- Anadolu Ajansı 1925'te şirketleştiğinde "mübeyyiz (yazıları temize çeken kimse)" görevinde bulunan ve ilk paydaşlar arasında yer alan "Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya, 71 yaşında hayata veda etti.

1981- Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, "1981 Atatürk Yılı" başlığıyla başladı.

1983- Türkiye Yazarlar Sendikasının 17 yöneticisi ve bir üyesi hakkında açılan davaya, 1 Numaralı Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde başlandı. 1985'te sona eren ve tüm sanıkların beraat ettiği davada Aziz Nesin, Bekir Yıldız ve Asım Bezirci gibi yazarlar yargılanmıştı.

1986- 1987 Mayıs ve Haziran çay sürgünlerinde radyasyon bulundu, 56 bin ton çay imha edildi.

1993- Avrupa Konseyince her yıl verilen "Yılın Müzesi" ödülünü İstanbul Arkeoloji Müzeleri aldı.

1999- Adalet Bakanlığı, bir genelgeyle bekaret kontrolünü yasakladı.

2005- Gazeteciler Federasyonunun adı "Türkiye Gazeteciler Federasyonu" olarak değiştirildi.

2011- Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'dan "çingene" tabirinin çıkarılmasına ilişkin yasa değişikliği, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2014- Portekizli efsane futbolcu Eusebio, 71 yaşında hayatını kaybetti. "Kara Panter" lakaplı futbolcu, 1965'te Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.

2016- Türk bilim adamlarının ortak çalışmasıyla tamamen yerli, yapay kan üretildi.

2017- İzmir Adliyesi'nde düzenlenen saldırıda PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit düştü. Bölgede meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ise ikisi polis 7 kişi yaralandı.

2018- Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızasında yer edinen sinema sanatçısı Münir Özkul, 93 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.

2021- İran, Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında, Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

2022- İtalya'nın Sicilya bölgesinde tanınan ve 20 yıldır aranan mafya babası Gioacchino Gammino, "Google Maps" harita uygulamasında çıkan bir fotoğrafı sayesinde İspanya'da yakalandı.

2022- Koronavirüs Bilim Kurulunun kararıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan vakaların karantina süresi 7 güne indirildi.

2023- Kosova, küresel enerji krizinin yarattığı koşulların olumsuz etkileri nedeniyle ülke genelinde kripto para üretimini yasakladı.

6 Ocak

1838- Samuel Morse, "Morse Alfabesi" geliştirdiğini açıkladı.

1921- Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla 1. İnönü Savaşı başladı.

1938- Nazi baskısından kaçan Sigmund Freud Londra'ya gitti.

1960- Mersin Rafinerisi'nin temeli atıldı.

1969- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Komer'in makam aracı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahçesinde yakıldı.

1984- Türk Parasını Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle döviz taşımak suç olmaktan çıkarıldı.

1991- İlk Türk operası "Özsoy"un bestecisi Ahmet Adnan Saygun, 84 yaşında hayatını kaybetti.

1993- Dünyaca ünlü balet Rudolf Nureyev Fransa'da vefat etti.

1998- Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Ahmet Necdet Sezer seçildi.

2005- Afyon ilinin adı Afyonkarahisar olarak değiştirildi.

2012- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davası kapsamındaki iddialara ilişkin Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu.

2015- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulunun "Paralel Yapı"ya ilişkin tavsiye kararı aldığını, kararın Bakanlar Kurulundan geçtiğini belirterek, "2015 Milli Siyaset Belgesi içinde de yerini alacaktır. Bu artık böyle bir örgüttür." dedi.

2016- Kuzey Kore, hidrojen bombası denediğini açıkladı. Uluslararası kamuoyu, Kuzey Kore'nin bu eylemine sert tepki gösterdi.

2016- FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında Zürih'te gözaltına alınan başkan yardımcılarından Alfredo Hawit, yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmeyi kabul etti.

2020- Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni hizmet binası "KALE" törenle açıldı.

2021- ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını bastı. Baskında 5 kişi hayatını kaybetti.

2022- İsviçre ordusu, dünyada yaygın kullanılan WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

2023- Türkiye ile Ermenistan arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı.

2024- Brezilya Milli Takımı ile oyuncu, teknik direktör ve koordinatör olarak 4 Dünya Kupası kazanan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

7 Ocak

1714- İngiliz mühendis Henry Mill daktilonun patentini aldı.

1922- Osmaniye düşman işgalinden kurtuldu.

1944- Çorap imalatı hakkı Sümerbank'a verildi.

1946- CHP'den ayrılan Celal Bayar ile Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan, Demokrat Partinin kuruluş başvurusunu yaptı.

1946- İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar "Eniac", ABD'de kullanıma girdi. Elektronik dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri kabul edilen "Eniac" 1955 yılına kadar kullanıldı.

1950- Karabük Demir ve Çelik İşletmesinde "Zeynep" adı verilen yüksek fırın hizmete açıldı.

1989- Japon İmparatoru Hirohito öldü.

2010- İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularından, "Süper Baba" dizisinin "Sürmeneli Dede"si İhsan Devrim, 96 yaşında hayatını kaybetti.

2013- 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

2013- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yenilenmiş film ve görüntü arşivini Anadolu Ajansına açtı. Son teknolojiyle restore edilen ve sıkı güvenlik önlemleri arasında özel koşullarda saklanan görüntüler, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir milletin siyaset tarihini ortaya koyuyor.

2015- Fransa'nın başkenti Paris'te, Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürler yayımlayan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti.

2016- Libya'nın kuzeybatısındaki Zlitan kentinde polis eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda en az 50 kişi öldü, 127 kişi yaralandı.

2017- Osmanlı Devleti'nin 31. Padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44. reisi Osman Bayezid Osmanoğlu, ABD'nin New York kentinde 93 yaşında vefat etti.

2018- Balat'ta bulunan ve "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin açılışı, 7 yıllık restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

2019- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı dava başladı.

2020- İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

2020- Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.

2022- ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen, bölge tarihinin en büyük yangını olarak bildirilen Marshall yangını en az 513 milyon dolarlık hasara yol açtı ve yaklaşık 1100 ev ve yapıyı yok etti.

2022- Bilim insanları, ilk defa Güneş'ten 10 kat daha büyük kırmızı üst dev bir yıldızın patlayarak supernovaya dönüşmesini gözlemledi.

2025- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) eski keman virtüözü ve devlet sanatçısı Ayla Erduran, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.

8 Ocak

1329- İtalyan seyyah Marco Polo Venedik'te öldü.

1642- Astronomi bilgini Galileo hayatını kaybetti.

1916- Müttefik kuvvetleri, Osmanlı ordusunun Çanakkale direnişini kıramadı. İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.

1918- ABD Başkanı Woodrow Wilson, Avrupa'da kalıcı barışın sağlanması için kendi adıyla anılacak 14 prensibi açıkladı.

1933- I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

1986- Sekiz sanatçıya Yükseköğrenim Kurulunca "profesörlük" unvanı verildi. Bu sanatçılar arasında Yıldız Kenter, Hikmet Şimşek ve Nevit Kodallı da yer aldı.

1997- Vehbi Koç'un çalınan naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda boş bir mezarda bulundu ve çalanlar yakalandı. Koç'un naaşı, 10 Ocak'ta ikinci kez toprağa verildi.

1998- Karşıyaka Müftüsü Nadir Kuru'nun, İzmir'de Dr. Tibet Kızılcan'ın cenaze namazını kıldırırken "İsteyen hanımlar namaza gelebilir" sözleri üzerine kadınlar ilk kez erkeklerle saf tutarak cenaze namazı kıldı.

2001- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı hizmete girdi.

2004- MGK Genel Sekreterliği Yönetmeliği'nin gizliliğini kaldıran yasanın ardından hazırlanan yeni yönetmelik, yürürlüğe girdi. MGK Genel Sekreterliği, yönetmelikte başbakana bağlı bir kuruluş olarak tanımlandı.

2010- Halep ile Gaziantep arasına konulan yolcu treni ilk seferini yaptı.

2013- "Ağır Roman" adlı kitabıyla tanınan edebiyatçı Metin Kaçan, Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi.

2014- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B uydularının yapıldığı Tokyo'daki Mitsubishi Electric firmasının uydu üretim merkezinde düzenlenen törenle, Türk ve Japon mühendislerin ortak ürettiği TÜRKSAT 4A uydusu teslim edildi.

2016- Başbakanlık tarafından, cuma günleri ile öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayan genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2020- İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Yolcu ve mürettebatın oluşturduğu 176 kişiden kurtulan olmadı.

2020- İngiltere'de, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın, Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacakları bildirildi.

2021- Türksat 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

2023- Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk'a düzenledikleri füze saldırılarında 600'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi.

2024- Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

2024- Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

2025- Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti.

2025- Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024'ün "en sıcak yıl" olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

9 Ocak

1792- Osmanlı Devleti ile Rusya arasında beş yıllık savaşın ardından "Yaş Anlaşması" imzalandı.

1853- Osmanlı Devleti için "hasta adam" tabiri ilk kez Rus Çarı I. Nikola tarafından kullanıldı.

1926- Piyango çekilişinin yalnızca Tayyare Cemiyeti'ne ait olduğuna ilişkin kanun kabul edildi.

1936- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı törenle öğretime başladı.

1937- Stalin'in sürgüne yolladığı Lev Troçki, Meksika'ya gitti.

1955- Devlet Opera ve Balesi sopranosu Leyla Gencer, temsiller vermek üzere İtalya'ya gitti.

1964- Halide Edip Adıvar, 80 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

1990- Şair Cemal Süreya, 59 yaşında vefat etti.

1996- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, Sabancı Center'da öldürüldü. Olayı terör örgütü DHKP-C üstlendi.

1996- Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin cesedi, Eyüp Spor Salonu'nun yakınındaki arsada bulundu. Bir gün önce görevini yaparken gözaltına alınan Göktepe'nin cenazesi 11 Ocak'ta toprağa verildi.

2003- Aile mahkemeleri kuruldu.

2007- Adana'dan Irak'a Türk işçilerini götüren Moldova tescilli uçak, Bağdat'ta, piste 200 metre kala yere çakıldı. Kazada, aralarında Türk işçiler ve uçak mürettebatının da bulunduğu 34 kişi öldü, bir kişi yaralı olarak kurtuldu.

2009- Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 1951 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı.

2013- Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla Suriye'nin başkenti Şam'da esir değişimi yapıldı. Temaslar sonucunda 48 İranlı ile ikisi Türk 2 bin 130 kişi salıverildi.

2014- Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi Solotürk, Sarıkamış Harekatı'nın 99'uncu yılı dolayısıyla yaptığı gösteride akrobasi tarihinde bir ilke imza atarak, Kars üzerinde tanker uçaktan yakıt ikmali yaptı.

2018- Birleşmiş Milletler, İsrail'e, ülkedeki Eritre ve Sudanlıları zorla sınır dışı etme politikasını durdurma çağrısında bulundu.

2020- İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

2022- Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangından 5 bin kişi etkilendi.

2022- Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

2023- Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen törenle 6 yeni nesil Fırtına obüsü TSK'ya teslim edildi.

10 Ocak

1863- Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun "Metropolitan" adı verilen ilk hattı açıldı.

1900- Dünya Şampiyonu Pehlivan Kara Ahmet, "Şampiyonlar Şampiyonu" unvanını aldı.

1920- Milletler Cemiyeti kuruldu. ABD, Cemiyete katılmadı.

1926- Alman sinema yönetmeni Fritz Lang'ın "Metropolis" adlı filmi gösterime girdi.

1944- Nuri Demirağ'ın fabrikasında üretilen yolcu uçağının uçuş denemesi Yeşilköy'de yapıldı.

1945- Teşrinievvel, teşrinisani, kanunuevvel ve kanunusani aylarının adları ekim, kasım, aralık ve ocak olarak değiştirildi.

1947- Demokrat Partinin 1. Kongresi'nde "Hürriyet Misakı" kabul edildi.

1961- Gazetecilerin haklarını "fikir işçisi" olarak düzenleyen 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi.

1968- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Ali Fuat Cebesoy hayata veda etti.

1984- Kürtaja sınırlı hallerde izin veren 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun kapsamında ilk uygulamalar yapıldı.

1995- The Marmara Oteli pastanesinin 30 Aralık 1994'te bombalanması sırasında ağır yaralanarak tedavi altına alınan sinema eleştirmeni, yazar Onat Kutlar, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

2001- Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2006- İran'ın nükleer programı uluslararası krize yol açtı. Tahran, atom bombası sahibi olmak istediği iddialarını reddederek, nükleer programının sivil olduğunu ve programını geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. 25 Ocak'ta Fransa, İngiltere ve Almanya ile ABD, İran'a ekonomik ve ticari yaptırımları kabul ettirmeye çalıştı ama tasarı başlangıç aşamasında Rusya tarafından reddedildi.

2009- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hak-İş Genel Başkanlığı yapan Necati Çelik vefat etti.

2011- Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapıldığı binalar, valiliklerden TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredildi.

2012- Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın "şüpheli" olarak yer aldığı iddianameyi kabul etti.

2012- Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, tutuksuz yargılandığı ikinci "Ergenekon" davası kapsamında tutuklandı.

2013- Terör örgütü PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürüldü.

2022- İngiltere merkezli enerji şirketi "Chariot", Fas açıklarında yaklaşık 1 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

2022- Washington Post gazetesinin araştırmasında, ABD'de 18,19 ve 20. yüzyıllarda 1700'den fazla Kongre üyesinin, hayatlarının bir döneminde siyahi köle sahibi olduğu ortaya çıktı.

2023- Kovid-19 salgınının ardından Mart 2020'de uygulamaya başladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini 8 Ocak'ta kaldıran Çin'e İstanbul'dan gerçekleştirilen ilk tarifeli seferde, China Southern Airlines, 240 yolcusuyla Guangzhou kentine uçtu.

2024- MİT'in kuruluşunun 97. yılı etkinliklerle kutlandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisinin kurulduğunu açıkladı.

2025- Osmanlı döneminde Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen 114 yıllık tarihi Hereke halısı, Aksaray'da restorasyonun tamamlanmasının ardından Hollanda'ya teslim edildi.

2025- Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetti.

11 Ocak

1556- Divan Şairi Fuzuli öldü.

1905- Mustafa Kemal "kurmay yüzbaşı" rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu.

1921- Batı Cephesi'nde Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu, Yunan ordusu ile karşı karşıya geldi. Yunan ordusu yenildi. Birinci İnönü Zaferi Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu. Zaferin ardından Albay İsmet Bey, 1 Mart 1921'de generalliğe terfi ettirildi. TBMM Hükümeti, uluslararası alanda hızla tanındı.

1929- Türkiye'de eski yazılı kitapları yeni harflere çevirmek için Dil Encümeni bünyesinde bir komisyon kuruldu.

1937- Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Gaziantep Milletvekili Nuri Conker öldü.

1939- Aydın'da köylüye toprak dağıtıldı.

1940- Ankara Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi oyuncuları ilk oyunlarını sergiledi.

1943- Kızıl Ordu, Stalingrad kuşatmasını kırdı.

1946- Arnavutluk'ta Kral Zogo tahtan indirildi, halk cumhuriyeti ilan edildi.

1948- Ankara Üniversitesi Senatosu, bazı öğretim üyelerini sol eğilimli oldukları için Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki görevlerinden uzaklaştırdı. Görevlerinden uzaklaştırılanlar arasında Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes, Behice Boran, Adnan Cemgil ve Azra Erhat da yer aldı.

1963- TBMM'de komünizmle mücadele amacıyla komisyon kuruldu.

1971- İş Bankası Ankara Emek Şubesi, silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. İçişleri Bakanlığından soyguncuların Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan olduğu açıklandı.

1997- Başbakan Necmettin Erbakan, tarikat tartışmalarının yoğunlaştığı bir sırada, Başbakanlık Konutu'nda 51 tarikat ve cemaat liderine iftar yemeği verdi.

1998- Basketbol antrenörü Aydan Siyavuş 51 yaşında vefat etti.

1999- Beynindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören sanatçı Öztürk Serengil 68 yaşında hayata veda etti.

2010- Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde İsrail karşıtı söylemlerin yer aldığı gerekçesiyle İsrail Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un, Çelikkol ile görüşmesinde daha yüksek seviyedeki koltuğa oturması, masada Türk bayrağının bulunmaması ve Ayalon'un bu durumun fotoğraflanmasını özellikle istediğine yönelik beyanları, iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açtı.

2011- "Kıvırcık Ali" olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz, Çatalca'da geçirdiği trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti.

2012- Milli Eğitim Bakanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının başkent dışında stadyumlarda değil, sadece okullarda kutlanmasını öngören genelge yayımlandı.

2013- Müzisyenler Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses, Irak'ın Erbil kentinde 40 yıl aradan sonra bir araya geldi. Perver ve Tatlıses, Türkiye'deki sanatçılara "Çözüm Süreci"ne katılma çağrısında bulundu.

2014- İsrail'in yıllardır bitkisel hayatta olan eski başbakanı Ariel Şaron 85 yaşında öldü.

2015- Meksika'nın güneyindeki Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında, futbolcuları taşıyan bir otobüsün köprüden uçması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

2017- Makina Kimya Endüstrisi tarafından tasarlanıp üretilen MPT-76 Milli Piyade Tüfeği, MKE'nin Kırıkkale'deki tesislerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine törenle teslim edildi.

2018- TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

2020- Umman Sultanı Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti, ülkede 3 gün yas ilan edildi.

2021- Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

2022- Amerikalı şair Maya Angelou, çeyreklik madeni paraya resmi basılan ilk siyahi kadın oldu.

2022- Suudi Arabistan'da develere hizmet sunan dünyanın ilk 5 yıldızlı oteli açıldı.

2022- Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği trafik kazasında, 28 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Yunanistan'ın son kralı İkinci Konstantinos, 82 yaşında hayatını kaybetti.

2023- PKK ile iltisaklı bir televizyon kanalında, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulan Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.

2024- Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea)" imzalandı.

2024- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Mahkemesinde (UAD) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı. Duruşmada, kanıt olarak AA'nın fotoğrafları sunuldu.