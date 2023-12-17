Üye Girişi
Haberler

Esenyurttaki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Soruşturma sonucunda 4'ü tutuklu 10 şüpheli hakkında dava açılması talebiyle fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 10 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 2 kişi "maktul", 3 kişi "müşteki", 2 kişi "mağdur", 10 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.
Esenyurt'ta 28 Temmuz'da meydana gelen olayın anımsatıldığı fezlekede, maktul Yunus Emre Erzen'in babası müşteki Cantürk Erzen ile şüpheliler Murat Özer, Tarık Özer ve Servet Özer'in arasında alacak meselesinden husumet bulunduğu aktarıldı.
Fezlekede, olaydan önce şüpheli Servet Özer'in, müşteki Cantürk Erzen'in azmettirmesi ve iştirakiyle oğlu Mehmet Erzen tarafından silahla ateş edilerek yaralandığı, bununla ilgili de ayrı bir dava görüldüğü belirtildi.
Fezlekede, ifadesine yer verilen şüpheli Murat Özer, ağabeyi Tarık Özer'in borcunu ödememesi üzerine müşteki Cantürk Erzen'i icraya verdiğini belirterek, bu sebeple olay günü bu müştekinin WhatsApp'tan hakaret içerikli durum paylaşımı yaptığını, konuşmak için gittikleri tekel bayisinde Yunus Emre Erzen'in agresif şekilde davranması üzerine sakinleşmesi için elini omuzuna koyduğunu, masanın altındaki silaha yönelen bu kişiyi ittiğini ve kafasına içki şişesiyle vurduğunu anlattı.
Yunus Emre Erzen'in silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini aktaran şüpheli Murat Özer, maktulü engellemek için müdahale ettiklerini, olayda kendi silahını kullanmadığını, arabaya bıraktığı silahın da nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.
Fezlekede, yürütülen soruşturma kapsamında, kamu davası açmak üzere yeterli şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.
Ceza istemi
Fezlekede, tutuklu şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.
Şüpheliler hakkında ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve 3 kişiye karşı "silahla birden fazla kişi tarafından tehdit" suçlarından da 3 yıl altışar aydan 11 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Fezlekede, tutuksuz şüpheliler Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topcu, Vedat Erkin, Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Şüphelilerden Nimetullah Özer hakkında da "suçluyu kayırma" suçunun maddesi gereğince, üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde cezaya hükmolunamayacağı fezlekede belirtildi.
Fezleke, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açılması talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Ne olmuştu?
Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.
Şüpheliler olayın ardından kaçmış, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçan şüpheliler ve bunlara yardım ettikleri belirlenen şahıslar gözaltına alınmış, Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 5 kişi serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Özer Yunus Emre Cumhuriyet Esenyurt Tutuklama Ölüm Yaralanma Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title