EFES-2026’da güç gösterisi! Yerli silahlar ilk kez sahada

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kapsamlı birleşik ve müşterek tatbikatlarından biri olan EFES-2026 Tatbikatı, İzmir’de geniş katılımla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatta yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin ilk kez sahada aktif olarak kullanıldığını açıklarken, 50 ülkeden 10 binden fazla personelin katıldığı organizasyonda Türk ordusunun harekât kabiliyeti sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde basın toplantısı düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak başlayan Tuğamiral Zeki Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Basın Mensupları; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dost ve müttefik ülkelerle müşterek çalışabilirlik seviyesini artırmak, koordinasyon kabiliyetlerini geliştirmek ve bölgesel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla tatbikat faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir.

Bu kapsamda; EFES-2026 Tatbikatı; ülkemiz ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 11-17 Nisan tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında Fiilî Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha hâlinde İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde icra edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026’ya millî unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır.

EFES-2026 Tatbikatı’nın maksadı, birleşik ve müşterek harekâtta;

- Planlama, koordinasyon ve icra konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek,

- Komuta-kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini denemek,

- Katılımcı ülkelerin envanterindeki harp silah ve araçlarının müşterek kullanılma usullerini uygulamak,

- Lojistik desteğin planlama ve icra esaslarını geliştirmek,

- Ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak,

- Asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekât icra etme kabiliyetlerini artırmaktır.

EFES Tatbikatı’nda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimiz de başarıyla kullanılmaktadır.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin,

Envanterinde bulunan;

- GÖKBEY helikopteri,

- M-60 T1 Tankı,

- Panter ve Boran obüsleri,

- TRLG-230 ve Sungur füzeleri,

- Tayfun, Hisar-A ve Hisar-O Hava Savunma füze sistemleri,

- KORKUT Hava Savunma Silah Sistemleri,

- 35 mm Modern Çekili Top,

- Kalkan Hava Savunma Radarı,

- İhtar İHA Karşı Sistemi,

- Zırhlı Taktik Araç Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (ZTA-UC),

- KARAOK Tanksavar Silahı,

- UMTAS Tanksavar Füzesi,

- Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Sensör Keşif, Radar, Komuta ve KBRN Araçları,

- SARP Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı,

- KARAYEL Karinalı Bot,

- Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT),

- Araca Monte Mayın/EYP Tespit Sistemi (AMMTS),

- ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi,

- GEZGİN Uydu Terminali,

- Atış Destek ve Yönlendirme (ADY) Sistemleri,

- TARAS-II Radyolink Sistemi,

- Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hâle Getirme Sistemi,

- Zırhlı Akaryakıt Tankeri,

- KBRN Temizleme Dronu,

- ASLAN İKA,

- Paramotor,

- Motorsikletli Komando Ekibi,

- Dragoneye-2,

- DORUK-2 Elektro-Optik Sensör Sistemleri,

- Kentsel Arama Kurtarma Aracı,

- Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) Aracı,

- Mobil Diş Ünitesi,

- Seyyar Sahra Üniteleri,

- Konteyner Köpek Kulübesi,

- TEBER ve MAM-T SİHA Mühimmatı ile,

Envantere alınması planlanan;

- Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi,

- ALKA Lazer Silah Sistemi,

- MAGAS-E,

- TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi,

- GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve,

- Kamikaze Sürü Dron gibi muhtelif silah ve sistemler EFES-2026 Tatbikatı’nda ilk defa kullanılmaktadır.

Bu tatbikatta, daha önceki EFES tatbikatlardan farklı olarak;

- Ağ-Kara ???????? Harekât Yönetim Sistemi,

- Askerî Karar Verme Sürecinde yapay zekâ destekli analiz uygulaması kullanılmıştır.

Ayrıca, 16 Mayıs’ta Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi Seferihisar/İzmir’de açılan ve 55 savunma sanayi firmamızın yer aldığı sergide; “EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri” konulu üniversiteler arası proje yarışması kapsamında 69 üniversiteden 292 başvuru arasından ilk 10’a giren projeler de yer almaktadır.

Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından tatbikat kapsamında yarın (21 Mayıs) gösteri uçuşu yapılacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

- 18-22 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye-KKTC Doğal Afetler Arama Kurtarma Tatbikatı icra edilmekte,

11-29 Mayıs tarih aralığında;

- Hollanda’da Teknik Birlikte Çalışabilirlik,

- Sırbistan’da NATO-Sırbistan,

- İtalya’da Italian Minex,

- Tunus’ta Tunus Deniz,

- Romanya’da OPEX (Operational Experimentation Exercise) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır.

4-14 Haziran tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Denizkurdu-II Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanmaktadır.

- İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Alpino tarafından 18-21 Mayıs tarihleri arasında Antalya’ya liman ziyareti gerçekleştirilmekte,

- 23 Mayıs-20 Ağustos tarihleri arasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1)’de görevli TCG Oruçreis gemimiz, 30-31 Mayıs’ta Rota/İspanya’ya,

- Italian Minex Tatbikatı’na katılan TCG Amasra mayın avlama gemimiz 24 Mayıs’ta Augusta /İtalya’ya,

- Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL)’nde görevli Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram 26-30 Mayıs tarihleri arasında Mersin’e, liman ziyaretleri yapacaktır.

Bugün (20 Mayıs) Perşembe/Ordu’da düzenlenen “Mayıs Yedisi, Su Bayramı, Deniz Bayramı Festivali”ne katılan TCG Barbaros gemimiz, halkımızın ziyaretine açılmıştır.

- Bahreyn’de 27-28 Mayıs’ta icra edilecek “Çok Uluslu Deniz Ortaklığı (CMF) Deniz Güvenliği Konferansı”na Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet katılacak,

- Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (Maritime Security Centre of Excellence-MARSEC COE) tarafından, 6’ncı Deniz Güvenliği Konferansı 9-10 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca; yarın (21 Mayıs) NATO bünyesinde Polonya hava sahasında icra edilecek “Dinamik Hedefleme Görevi”ne Tanker ve Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçaklarımız ve uzay temelli istihbarat desteğiyle (GÖKTÜRK-1) katılım sağlanması planlanmaktadır.

SOLOTÜRK tarafından “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti” çerçevesinde; bugün (20 Mayıs) Giresun’da, 22 Mayıs’ta Ordu’da gösteri uçuşları yapılacaktır.

Diğer yandan,

- Günümüzün çatışma ve belirsizlik ortamı ile geleceğin muharebe sahasında ortaya çıkabilecek risk ve tehditlere karşı hava savunma konseptine girdi sağlayacak hususları değerlendirmek üzere Genelkurmay Başkanlığı ev sahipliğinde Bakanlığımız, Kuvvet Komutanlıkları, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayi firmalarının katılımıyla “Hava ve Füze Savunma Alt Çalıştayı” 15 Mayıs’ta interaktif olarak icra edilmiştir.

- “Bahriye ve Deniz” temalı “Resim ve Gemi Modeli Yarışmaları Sergisi” 18-31 Mayıs tarihleri arasında, Ankara Resim ve Heykel Müzesinde halkımızın ziyarete açılmıştır.

- 7-13 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenen “Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası”nda 25 metre Tabanca Düet Takım Branşı’nda Avrupa Üçüncüsü olan sporcumuzu,

- 14-16 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen “Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yaz Yüzme Şampiyonası”na, TSK Spor Gücü adına katılan ve 12 birincilik, yedi ikincilik ve dokuz üçüncülük elde eden Deniz Harp Okulu Yüzme Takımımızı,

- 16 Mayıs’ta Tuzla-Heybeliada rotasında düzenlenen “42’nci Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Kupası Yat Yarışı”nda derece elde eden TSK Spor Gücü Yat Takımızı ve sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Kıymetli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde;

- 5 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

- Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızda alınan yoğun ve etkin tedbirler sayesinde, son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 218 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise sınırı geçemeden engellenmiştir.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 3 bin 162’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 30 bin 170’e ulaşmıştır.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER/

Değerli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

- 13-15 Mayıs tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan ziyaretine refakat eden Sayın Bakanımız;

- 16 Mayıs’ta, ülkemiz ile ABD’nin NATO Daimî Temsilcilerini,

- 18 Mayıs’ta Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etmiştir.

- Bugün (20 Mayıs) ve yarın (21 Mayıs) EFES Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne iştirak eden Sayın Bakanımız, dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirmektedir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız, 18-19 Mayıs’ta Belçika’da düzenlenen NATO Askerî Komite Toplantısı’na katılmıştır.

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız,

- 12-14 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan Savunma Bakanlığının resmî davetlisi olarak Taşkent’e gitmiş, Özbekistan Savunma Bakanı dâhil çeşitli temas ve görüşmeler gerçekleştirmiş,

- 18 Mayıs’ta resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Romanya Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyetle bir araya gelmiştir.

Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız 22 Mayıs’ta, ülkemizde bulunan Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet ile görüşecektir.

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız 18 Mayıs’ta, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı’nı makamında ağırlamıştır.

Bakan Yardımcılarımızdan;

- Sayın Musa Heybet, 13 Mayıs’ta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu’na,

- 15 Mayıs’ta Harita Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 131’inci yıl dönümü etkinliğine katılmış,

- Sayın Salih Ayhan ise; 13-15 Mayıs tarihleri arasında Bükreş/Romanya’da düzenlenen Karadeniz Savunma, Havacılık ve Deniz Güvenliği Fuarı’na iştirak etmiş, fuar kapsamında; Romanya’nın Maliye Bakanı; Ekonomi, Dijitalizasyon, Girişimcilik ve Turizm Bakanı ve Millî Savunma Bakan Yardımcısıyla ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.

İSRAİL

Diğer yandan, Ortadoğu’daki gelişmeler kapsamında;

Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”na, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir.

İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhâl serbest bırakmalıdır.

Gazze’de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.

Ayrıca, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süre ile uzatılan ateşkes kararını da memnuniyetle karşılıyor, İsrail’in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kıymetli Basın Mensupları,

Yerli ve millî savunma sanayimizin sunduğu imkânlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez olmak üzere,

- Fırtına-2 obüsü,

- Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile,

- Millî Piyade Tüfeği (MPT-76) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından hafta içerisinde;

- Muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış,

- Yerli ve millî olarak geliştirilen Millî Deniz Topu Denizhan’ın üretimi tamamlanan 7’ncisi, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak MİLGEM Projesinin 10’uncu Gemisine monte edilmek üzere teslim edilmiştir.

ÖNEMLİ DUYURULAR

Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Kahramanım Mehmetçik ve Vatan” konulu resim yarışmasına başvurular 25 Mayıs’a kadar devam edecektir.

Çocuklarımızın; vatan sevgisi, millî değerlerimiz ve kahraman Mehmetçiğimize duydukları bağlılığı sanatın güçlü diliyle ifade edecekleri yarışmaya tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz.

EFES-2026 Tatbikatı’yla; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu yüksek harekât kabiliyeti, müşterek çalışma yeteneği ve güçlü caydırıcılığı bir kez daha ortaya konmuş; kara, deniz ve hava unsurlarımızın koordineli şekilde görev icra etme kabiliyeti başarıyla sergilenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesiyle ülkemizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir.

Son olarak başta ülkemiz ve asil Türk milleti olmak üzere tüm İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyor; sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyoruz."

