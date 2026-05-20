Ülkesindeki erkek kıtlığını anlattı: Kızlar resmen üzerinize atlıyor

Letonyalı bir kadının sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede gündem oldu. Kadın, ülkedeki erkek nüfusunun yetersiz olduğunu öne sürerek, özellikle yabancı erkeklerin Letonyalı kadınlardan yoğun ilgi gördüğünü iddia etti. Videoda kullandığı ifadeler sosyal medyada tartışma yarattı.

"EVLİYSEN DAHA BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

Sosyal medya paylaşımında Letonyalı kadın, “ Letonya güvenli bir ülke değil. Eğer bekâr bir erkeksen ve Letonya’ya gidiyorsan, tamam, belki ilgi görmek isteyebilirsin ama evliysen kesinlikle Letonya’dan uzak durmalısın. Parmağında yüzükle oraya gidersen hiç fark etmez. Kızlar resmen hayvanlar gibi üzerine atlıyor. Yabancı bir erkeksin, üstüne bir de alyansın varsa bu onlar için daha büyük bir meydan okuma oluyor. Ve inan bana, Letonyalı kızlar meydan okumayı seviyor. Sürekli bir rekabet içindeler çünkü yeterince erkek yok. Evli ya da değil, senin gibi erkeklere adeta açlar.” ifadelerini kullandı.

"TATİLE GİTMİŞKEN BOŞANIYOR"

Kadın açıklamasının devamında, bazı evli erkeklerin arkadaşlarıyla çıktıkları tatillerde ilişkiler yaşadığını ve bunun ailelerin dağılmasına neden olduğunu öne sürerek, “Kaç tane evli erkek tanıyorum; birkaç bekâr arkadaş kadınlarla tanışmak istediği için erkek erkeğe tatile gidiyorlar, sonra aldatma, ilişki… Derken Letonyalı kadının fırınında bir çörek oluyor. Bam! Adam sadece tatile gitmişken boşanıyor ve başka bir ailesi oluyor. Sürekli yaşanıyor bunlar. Sadece dikkatli ol.” dedi.

“SAATLİK KOCA” HİZMETLERİNE DE İLGİ ARTIYOR

Öte yandan ülkedeki nüfus dengesizliği nedeniyle farklı iş modellerinin ortaya çıktığı da belirtiliyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre, teknik ve fiziksel işlerde destek almak isteyen kadınların kullandığı “saatlik koca” hizmetlerine talep artıyor.

Dijital platformlar üzerinden sunulan sistemde tesisat, marangozluk, tamirat, tadilat ve televizyon montajı gibi işler için kısa süreli profesyonel destek sağlanıyor. Hizmetin tamamen teknik destek amacıyla verildiği, herhangi bir flört veya kişisel ilişki içermediği ifade ediliyor.

