Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi

Beşiktaşlı genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Elazığ’da 163 kilometre hızla radara yakalandı. 20 bin TL ceza kesilen futbolcunun ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

Beşiktaş’ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu, Elazığ’da trafik polislerinin radarına yakalandı. Genç futbolcunun aşırı hız yaptığı gerekçesiyle ehliyetine el konuldu.

163 KİLOMETRE HIZLA YAKALANDI

Aile ziyareti sonrası Bingöl’den Elazığ’a dönen Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun, Kovancılar mevkiinde saatte 163 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Radar kontrolüne takılan genç futbolcu polis ekipleri tarafından durduruldu.

PARA CEZASI VE EHLİYET KARARI

Yüksek hız nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu’na 20 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi. Ayrıca genç futbolcunun ehliyetine 30 gün süreyle el konulduğu belirtildi.

“BABAANNEMİ HASTANEYE YETİŞTİRİYORDUM”

Hekimoğlu’nun ifadesinde şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını söylediği aktarıldı. Yaşanan olay kısa sürede dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ’IN GELECEK VADEDEN İSMİ

Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu, siyah-beyazlıların gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor. Genç futbolcu performansıyla son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

hg hg:

ona göre çerez parası o yüzden cezalar gelire göre olmalı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

