İçkileri kafaya dikti! Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz
Arsenal’ın Premier Lig şampiyonluğu sonrası Martin Odegaard’ın eğlence görüntüleri ortaya çıktı. Norveçli yıldızın kutlama sırasında içkiyi kafaya diktiği anlar dikkat çekti.
Arsenal’ın 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğu sonrası kutlamalar gece boyunca devam etti. Takım kaptanı Martin Odegaard’ın eğlence görüntüleri dikkat çekti.
ŞAMPİYONLUK SONRASI KUTLAMAYA GİTTİ
Manchester City’nin puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan eden Arsenal’de futbolcular büyük sevinç yaşadı. Kutlamaların ardından takım kaptanı Martin Odegaard’ın eğlenmeye gittiği görüntüler ortaya çıktı.
İÇKİYİ KAFAYA DİKTİĞİ AN GÜNDEM OLDU
Norveçli yıldızın kutlama sırasında içkiyi kafaya diktiği anlar dikkat çekti. Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan Odegaard’ın oldukça keyifli olduğu görüldü.
22 YILLIK HASRET SONA ERDİ
Arsenal, Premier Lig’de 2003-04 sezonundan sonra ilk kez şampiyonluk yaşadı. Mikel Arteta yönetimindeki Londra ekibi böylece 22 yıllık bekleyişi sona erdirdi.
KAPTAN OLARAK TARİHE GEÇTİ
Martin Odegaard da kaptan olarak Arsenal tarihine geçen isimlerden biri oldu. Norveçli yıldız sezon boyunca takımın en etkili oyuncularından biri olarak dikkat çekti.
KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR
Arsenal cephesinde şampiyonluk kutlamalarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Taraftarlar ve futbolcular tarihi başarının coşkusunu yaşamaya devam ediyor.