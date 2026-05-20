İçkileri kafaya dikti! Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz

Arsenal’ın Premier Lig şampiyonluğu sonrası Martin Odegaard’ın eğlence görüntüleri ortaya çıktı. Norveçli yıldızın kutlama sırasında içkiyi kafaya diktiği anlar dikkat çekti.

  • Arsenal, Premier Lig'de 2003-04 sezonundan sonra ilk kez şampiyon oldu ve 22 yıllık hasret sona erdi.
  • Takım kaptanı Martin Odegaard, şampiyonluk kutlamasında içkiyi kafaya diktiği görüntülerle gündem oldu.
  • Odegaard, kaptan olarak Arsenal tarihine geçti ve sezon boyunca takımın en etkili oyuncularından biriydi.

Arsenal’ın 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğu sonrası kutlamalar gece boyunca devam etti. Takım kaptanı Martin Odegaard’ın eğlence görüntüleri dikkat çekti.

ŞAMPİYONLUK SONRASI KUTLAMAYA GİTTİ

Manchester City’nin puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan eden Arsenal’de futbolcular büyük sevinç yaşadı. Kutlamaların ardından takım kaptanı Martin Odegaard’ın eğlenmeye gittiği görüntüler ortaya çıktı.

İÇKİYİ KAFAYA DİKTİĞİ AN GÜNDEM OLDU

Norveçli yıldızın kutlama sırasında içkiyi kafaya diktiği anlar dikkat çekti. Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan Odegaard’ın oldukça keyifli olduğu görüldü.

22 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Arsenal, Premier Lig’de 2003-04 sezonundan sonra ilk kez şampiyonluk yaşadı. Mikel Arteta yönetimindeki Londra ekibi böylece 22 yıllık bekleyişi sona erdirdi.

KAPTAN OLARAK TARİHE GEÇTİ

Martin Odegaard da kaptan olarak Arsenal tarihine geçen isimlerden biri oldu. Norveçli yıldız sezon boyunca takımın en etkili oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Arsenal cephesinde şampiyonluk kutlamalarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Taraftarlar ve futbolcular tarihi başarının coşkusunu yaşamaya devam ediyor.

İBRAHİM EROL:

