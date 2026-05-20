Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Çektiği türbe fotoğrafını kullanmak isteyen müezzinden telif ücreti isteyen kadın, aldığını yanıt karşısında sinirlendi. Telifin 1.500 TL olduğunu söylediğini belirten genç kız, "Ücreti duyan müezzinin kibarlık uçup gitti. Neymiş? Vakıfların eserini izinsiz çekmişim, bu yasal değilmiş. Hatta bölge müdürüyle görüşmüş, bana dava açma hakları bile olabilirmiş" diyerek duruma tepki gösterdi.

Çektiği türbe fotoğrafını kullanmak isteyen müezzinden telif ücreti talep eden genç kadın, aldığı yanıt sonrası yaşananları sosyal medyada anlattı. Müezzinin tavrının bir anda değiştiğini belirten kadın, kendisine dava açılabileceğinin söylendiğini iddia etti.

FOTOĞRAFI KULLANMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

İddiaya göre bir müezzin, genç kadının çektiği türbe fotoğrafını kullanmak istediğini belirterek kendisiyle iletişime geçti. Kadın ise fotoğrafın kullanım hakkı için telif ücreti talep ettiğini söyledi.

“TELİF ÜCRETİ 1.500 TL”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç kadın, fotoğraf için 1.500 TL telif ücreti istediğini belirtti. Ancak ücretin söylenmesinin ardından müezzinin tavrının değiştiğini öne sürdü. Kadın paylaşımında, “Ücreti duyan müezzinin kibarlık uçup gitti” ifadelerini kullandı. Genç kadın, konuyla ilgili açıklamasında "Neymiş? Vakıfların eserini izinsiz çekmişim, bu yasal değilmiş. Hatta bölge müdürüyle görüşmüş, bana dava açma hakları bile olabilirmiş" dedi. 

Haber Yorumlarıerman genç :

Derdin takipçi geç ordan,,

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

