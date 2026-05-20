Haberler

Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında Dünya Kupası hedeflerinin konuşulduğu canlı yayında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bakan Bak’ın “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” sözlerine Erdoğan, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Program sırasında Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

BAKAN BAK: SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ

Turnuva öncesi Türkiye’nin hedeflerinin konuşulduğu programda Bakan Osman Aşkın Bak, “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: KAZANACAĞIZ DİYECEKSİN

Bunun üzerine Erdoğan, Bakan Bak’a dönerek, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin...” sözleriyle karşılık verdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan’ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koparken, programda milli takımın hedefleri ve hazırlık süreci de konuşuldu. Erdoğan’ın “kazanacağız” vurgusu kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

Putin'den Trump'a jet yanıt! Pekin'deki kritik zirve başladı
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan 'savaş yetkileri' tasarısını kabul etti

Savaş kararı! ABD senatosu 7. oylamada sonunda kabul etti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

isi ogretiyor size . reisi dinleyin :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYetiş Karakoç:

Eyvallah Reisim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaid Amedi:

İstersen alkışlama, oyarlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

Meslek lisesinde skandal! Öğrencilerin üzerinden paraları götürmüşler
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak

Nefesler tutuldu! Koca bir şehrin hayalleri bu statta gerçekleşecek
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu

Premier Lig'de şampiyon belli oldu