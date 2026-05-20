Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki Oliwia Krol, Tayland seyahati sırasında havalimanında unutamayacağı bir olay yaşadı. Genç kadın, valizinde bulunan cinsel ürün nedeniyle bagajına el konulunca büyük panik yaşadı.

Koh Samui’den Bangkok’a gitmek için havalimanına gelen Oliwia, uçuş sonrası valizinin gelmediğini fark etti. Daha sonra elinde kendi isminin yazılı olduğu tabelayla kendisini çağıran görevlileri gören genç kadın, büyük korku yaşadığını anlattı.

“BAŞIM BELADA SANDIM”

Havalimanındaki bir odaya götürüldüğünü söyleyen Oliwia, çocukluğunda izlediği sınır güvenliği programlarının aklına geldiğini belirterek “Başımın büyük belada olduğunu düşündüm” dedi.

Görevlilerin ilk etapta bagajda ya çakmak ya da “özel bir eşya” bulunduğunu söylediklerini aktaran genç kadın, o an ne olduğunu hemen anladığını ifade etti.

VALİZİ 24 SAAT HAVALİMANINDA KALDI

Yetkililerin bagajı açabilmesi için resmi belge imzalayan Oliwia’nın valizinde cinsel ürün bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli eşya nedeniyle uçağa yüklenmeyen bavul, yaklaşık 24 saat boyunca havalimanında tutuldu.

Genç kadın, yaşadığı olay sonrası arkadaşlarının kendisiyle uzun süre dalga geçtiğini söylerken, “Şimdi düşününce komik geliyor ama o an gerçekten çok utanç vericiydi” ifadelerini kullandı.

