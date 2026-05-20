MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor
Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında Türkiye’de görev yapan ilave iki Patriot hava savunma sistemlerinden birinin haziran ayında Almanya tarafından değiştirileceğini açıkladı. Yaklaşık 6 ay boyunca görev yapması planlanan sistemin, bölgedeki güvenlik gelişmeleri doğrultusunda Türkiye’de konuşlandırılacağı belirtildi.
- Türkiye'de konuşlu İspanya Patriot sistemine ek olarak NATO tarafından görevlendirilen iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecek.
- Alman Patriot sistemi Haziran ayı içinde göreve başlayacak ve yaklaşık altı ay Türkiye'de kalacak.
- Görev değişimi, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle NATO tarafından kararlaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’de konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, mevcut güvenlik ortamı doğrultusunda hava savunma faaliyetlerinin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde sürdürüldüğünü bildirdi.
ALMANYA DEVREYE GİRİYOR
Açıklamada, Türkiye’de görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ek olarak, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği ifade edildi.
Görev değişiminin Haziran ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, Alman Patriot sisteminin yaklaşık altı ay süreyle Türkiye’de görev yapacağı kaydedildi.
“SÜREÇ KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜLECEK”
Milli Savunma Bakanlığı, sürecin mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefik ülkelerle koordineli şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Açıklama, bölgedeki artan gerilim ve hava savunma önlemleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
