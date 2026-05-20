MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’de konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, mevcut güvenlik ortamı doğrultusunda hava savunma faaliyetlerinin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde sürdürüldüğünü bildirdi.

ALMANYA DEVREYE GİRİYOR

Açıklamada, Türkiye’de görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ek olarak, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği ifade edildi.

Görev değişiminin Haziran ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, Alman Patriot sisteminin yaklaşık altı ay süreyle Türkiye’de görev yapacağı kaydedildi.

“SÜREÇ KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜLECEK”

Milli Savunma Bakanlığı, sürecin mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefik ülkelerle koordineli şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Açıklama, bölgedeki artan gerilim ve hava savunma önlemleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com