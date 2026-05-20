Haberler

MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor

MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında Türkiye’de görev yapan ilave iki Patriot hava savunma sistemlerinden birinin haziran ayında Almanya tarafından değiştirileceğini açıkladı. Yaklaşık 6 ay boyunca görev yapması planlanan sistemin, bölgedeki güvenlik gelişmeleri doğrultusunda Türkiye’de konuşlandırılacağı belirtildi.

  • Türkiye'de konuşlu İspanya Patriot sistemine ek olarak NATO tarafından görevlendirilen iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecek.
  • Alman Patriot sistemi Haziran ayı içinde göreve başlayacak ve yaklaşık altı ay Türkiye'de kalacak.
  • Görev değişimi, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle NATO tarafından kararlaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’de konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, mevcut güvenlik ortamı doğrultusunda hava savunma faaliyetlerinin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde sürdürüldüğünü bildirdi.

ALMANYA DEVREYE GİRİYOR

Açıklamada, Türkiye’de görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ek olarak, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği ifade edildi.

Görev değişiminin Haziran ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, Alman Patriot sisteminin yaklaşık altı ay süreyle Türkiye’de görev yapacağı kaydedildi.

“SÜREÇ KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜLECEK”

Milli Savunma Bakanlığı, sürecin mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefik ülkelerle koordineli şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Açıklama, bölgedeki artan gerilim ve hava savunma önlemleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

#19863326##

Kaynak: Haberler.com
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel

Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!

Festivalde dehşet: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!
Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Yeni virüs Oytun Erbaş'ı tedirgin etti: Dünya tarihini değiştirebilir
EFES-2026’da güç gösterisi! Yerli silahlar ilk kez sahada

EFES-2026’da güç gösterisi! Yerli silahlar ilk kez sahada
Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti

Önünü kesip uzattı, aldığı yanıtla yıkıldı

Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi