Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı

İstanbul Esenler’de sokakta yürüyen küçük bir kız çocuğu, park halindeki araçların arasında bir şahsın taciz girişimine maruz kaldı.

ÇEVREDEKİ ÇOCUKLAR YARDIMA KOŞTU

Korku içinde kalan küçük kızın "Anne, anne" diyerek bağırması üzerine, çevredeki diğer çocuklar hemen olay yerine doğru koştu. Çocukların yardıma geldiğini gören şüpheli, yakalanmamak için aracın altına bakıyormuş gibi numara yaptı ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

SKANDAL OLAY KAMERADA

Bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şahsın çocukların tepkisi sonrası panikleyerek kaçtığı anlar net bir şekilde görüldü.

Kaynak: Haberler.com