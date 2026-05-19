Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
İstanbul Esenler'de bir şahıs, park halindeki araçların arasında küçük bir kız çocuğunu taicz etmeye çalıştı. Küçük kız, "Anne, anne" diye bağırınca çevredeki diğer çocuklar yardıma koştu. Çocukların geldiğini gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi arabanın altına bakma numarası yaparak kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Esenler’de sokakta yürüyen küçük bir kız çocuğu, park halindeki araçların arasında bir şahsın taciz girişimine maruz kaldı.
ÇEVREDEKİ ÇOCUKLAR YARDIMA KOŞTU
Korku içinde kalan küçük kızın "Anne, anne" diyerek bağırması üzerine, çevredeki diğer çocuklar hemen olay yerine doğru koştu. Çocukların yardıma geldiğini gören şüpheli, yakalanmamak için aracın altına bakıyormuş gibi numara yaptı ve hızla olay yerinden uzaklaştı.
SKANDAL OLAY KAMERADA
Bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şahsın çocukların tepkisi sonrası panikleyerek kaçtığı anlar net bir şekilde görüldü.