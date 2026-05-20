Jose Mourinho’dan Samet Akaydin bombası

Yeniden Real Madrid’in başına geçeceği konuşulan Jose Mourinho’nun Çaykur Rizespor’da forma giyen Samet Akaydin’i İspanyol devine götürmek istediği öne sürüldü.

Jose Mourinho, savunma hattı için Samet Akaydin’i değerlendirmeye aldı. Portekizli teknik adamın milli stoperi Real Madrid kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Jose Mourinho ile Samet Akaydin daha önce Fenerbahçe’de birlikte çalışmıştı. Portekizli teknik adamın milli futbolcunun fizik gücü, hava toplarındaki başarısı ve mücadeleci yapısından memnun kaldığı konuşuluyor.

Sezonu Çaykur Rizespor’da geçiren Samet Akaydin’in performansının Mourinho’nun dikkatini çektiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının özellikle savunmadaki sert oyunu ve lider özellikleriyle öne çıktığı ifade edildi.

Mourinho’nun göreve gelmesiyle birlikte Real Madrid’de kadro yapılanmasının değişmesi bekleniyor. Savunma hattında sürpriz isimlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Samet Akaydin son dönemde A Milli Takım’da da düzenli süre alan isimlerden biri olmuştu. Deneyimli savunmacının performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com