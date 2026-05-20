Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Prof. Dr. Oytun Erbaş, hantavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Erbaş, virüsün Kovid-19’dan çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini savunarak, “Kovidin öldürücülüğüyle hantavirüs kıyaslanamaz bile” dedi. Olası bir küresel salgında borsaların çökebileceğini ve insanların yıllarca evlerinden çıkamayabileceğini öne süren Erbaş, 2026 itibarıyla hantavirüsün insandan insana bulaşmaya başladığını iddia etti.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, tv100 ekranlarında katıldığı “Buket Aydın Soruyor” programında hantavirüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbaş, olası bir küresel salgının insanlık tarihini değiştirebileceğini savundu.

“BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEYEBİLİR”

2018 yılından bu yana hantavirüs üzerine çalışmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Erbaş, püskürtmeli aşıların geliştirildiğini söyledi. Virüslerin öngörülebilir olduğunu ifade eden Erbaş, “Bütün dünyayı etkisi altına alınca yine tüm dünyayı etkileyebilecek ciddi bir virüs bu” dedi.

Hantavirüsün Kovid-19’dan çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini öne süren Erbaş, “Kovidin öldürücülüğüyle hantavirüs kıyaslanamaz bile” ifadelerini kullandı.

“BORSALAR ÇÖKER, HERKES EVLERE KAPANABİLİR”

Olası bir salgının ekonomik ve sosyal düzeni tamamen değiştirebileceğini savunan Erbaş, “Bütün borsalar çöker. Herkes evlerden yıllarca çıkamayabilir. Çok şey bitebilir. Bir günde dijital dünyaya geçebiliriz” dedi.

“2026’DA İNSANDAN İNSANA BULAŞTI”

19 Mayıs 2026 itibarıyla hantavirüsün insandan insana bulaştığını öne süren Erbaş, bunun “çok korkunç” bir gelişme olduğunu söyledi.

Daha önce sınırlı sayıda vaka bulunduğunu belirten Erbaş, “15 yıldan beri 34 vaka 11 ölüm vardı. Şimdi PCR pozitif vakalar var. Bulaşıyor bu virüs” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL DÜNYAYA GEÇİŞİN AYAK İZLERİ”

Açıklamalarının devamında yeni bir salgının toplum düzenini değiştirebileceğini savunan Prof. Dr. Oytun Erbaş, “Dünya tarihini değiştirebilir. Dijital dünyaya geçiş bu. Başka açıklaması yok. Herkes evinde otursun, tüketim azalsın olayı…” dedi.

