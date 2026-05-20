Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Hindistan ordusunun gerçekleştirdiği tatbikat dünya gündeminde yankı uyandırdı. Tatbikatta askerlerin Çin ordusuna ait üniformalar giydiği ve Hint askerleriyle yumruk yumruğa çatışma eğitimi yaptığı görüldü. Dağlık bölgede gerçekleştirilen yakın temaslı operasyon senaryoları sosyal medyada geniş yankı bulurken, görüntüler Çin-Hindistan gerilimini yeniden gündeme taşıdı.
YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER
Görüntülerde Çin askeri kıyafetleri giyen birliklerle Hint askerlerinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar dikkat çekerken, yakın temaslı operasyon senaryolarının uygulandığı görüldü. Dağlık bölgede gerçekleştirilen tatbikatın olası bir sınır çatışmasına hazırlık amacı taşıdığı yorumları yapıldı.
GERİLİMİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI
Çin askerlerini temsil eden birliklerle yapılan tatbikat sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, görüntüler iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tartışmaya açtı. Özellikle son yıllarda sınır hattında sık sık karşı karşıya gelen iki nükleer güç arasındaki tansiyon nedeniyle tatbikatın dünya kamuoyunda endişe yarattığı değerlendirildi.