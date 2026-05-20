Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Hindistan ordusunun gerçekleştirdiği tatbikat dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Tatbikatta askerlerin Çin ordusuna ait üniformalar giyerek birebir çatışma eğitimi yaptığı görüldü.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Görüntülerde Çin askeri kıyafetleri giyen birliklerle Hint askerlerinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar dikkat çekerken, yakın temaslı operasyon senaryolarının uygulandığı görüldü. Dağlık bölgede gerçekleştirilen tatbikatın olası bir sınır çatışmasına hazırlık amacı taşıdığı yorumları yapıldı.

GERİLİMİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Çin askerlerini temsil eden birliklerle yapılan tatbikat sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, görüntüler iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tartışmaya açtı. Özellikle son yıllarda sınır hattında sık sık karşı karşıya gelen iki nükleer güç arasındaki tansiyon nedeniyle tatbikatın dünya kamuoyunda endişe yarattığı değerlendirildi.

