Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 41 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Amex Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde, erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby, sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü.

26 yaşındaki futbolcu, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum, benim için anlamı çok büyük." dedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
