Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy’un kişisel YouTube kanalındaki yayında Battalgazi hattına dikkat çektiği görüldü.

“BATTALGAZİ’YE DOĞRU GİDEN KESİMLERDE DEPREMLER OLACAĞINI VURGULAMIŞTIK”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yayında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“2020 Yılında Sivrice'de olan deprem Sivrice gölünden Doğanyol bükülümü, Fırat bükülümünün Doğanyol'daki fay tarafından kesilmesi noktasında sitesini bu bölgede boşaltmıştı. Bu 6.8'lik depremin uzanımı Pötürge'ye doğru bir uzanımı söz konusuydu. Fakat yırtılma yetersiz veya yırtılmamış olduğu için Pötürge'de bir stres, sismik boşluk veya stres kalmıştı. İşte o stresten dolayı bize orada bir 6,5'luk bir depremin olabileceğini veya o pay kılmıyorsa onun çevresindeki Battalgazi'ye doğru giden kesimler, depremler olduğunu, olacağını vurgulamıştık.”

“BATTALGAZİ HATTI’NDA DEPREM OLMAKTADIR”

Üşümezsoy açıklamasının devamında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ama bu durumda görüldüğü gibi Pötürge fayının paralel, kuzeydeki Battalgazi Hattı'nda deprem olmaktadır. Bu da Pötürge fayında sitesin 6 Şubat 2023 depremine ve 20 Ocak 2020 depremleri arasında Sivrice ve Gölbaşı arasında kalan kılmamış bir bölge olarak Pötürge içinden geçen, kuzeyinden geçen fay halen stresle yüklü olarak görülmektedir.”

MALATYA’DA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.