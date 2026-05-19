Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Elazığ'da dün 23 şüphelinin gözaltına alındığı özel sağlık kuruluşlarına yönelik jandarma ile düzenlenen operasyon çerçevesinde Medikal Hospital'da yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ve tüm cihazların hasta varmış gibi açık gösterildiği ortaya çıktı.

  • Elazığ'da üç sağlık kuruluşunda mevzuata aykırı işlemler, kamu zararı ve haksız kazanç tespit edildi.
  • Jandarma operasyonunda doktor, hemşire ve kamu personelinin de aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
  • Hastane yoğun bakımında cihazların hasta varmış gibi çalıştırıldığı ve hastaların cihaza bağlı olmadığı görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi mercek altına alındı. Yapılan çalışmada, kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi. 

JANDARMA OPERASYON YAPTI, 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ardından jandarma ekipleri tarafından düğmeye basıldı ve dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. 

HASTANE SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Ayrıca devam eden soruşturma kapsamında Elazığ Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş.'de dün akşam saatlerinde Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CİHAZLARDA HASTA VARMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Elazığ Medikal Hospital'ın yoğun bakımda bir personel tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü.

Personelin ise çekim yaparken, "Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı kaç kişi parasını aldı. Benim içerde 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyalize gitmem. Saat 09.00'da buradan çıkacağım. Sabah 5'te uyandım. Diyor ki ‘Hayır gideceksin' Ne yapacağım o zaman ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobing. Makineye bağlı falan değil. Buda makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok" ifadelerini kullandığı duyuldu. 

Yorumlar (4)

Ugur kesik:

Özel hastaneler çok detaylı incelenmesi gerek soygun çok büyük

hasan kaçan:

bunları araştıracaklarına devlet hastaneleri neden özel hastanelerin yoğun bakımına hasta gönderiyor onu araştırsalar.

ugur karakaya:

Nereye el atsan bişey çıkılo kardeşim bu ne yaa

Fatih Kara:

Kökleri kesilen ağaç kurur. Tam olarak yaşananlar bu Allah korkusu olmayan toplumda birde üzerine hukuk ve kamu düzeni işlemezse sonuç bu olur.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

