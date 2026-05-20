Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın babası Hüseyin Şara’nın, “Deyr ez Zor halkı barbar ve geri kalmış” sözleri ülkede tepki çekti. Açıklamaların ardından bölgede aşiretler sokağa çıktı, sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı. Krizin büyümesi üzerine Ahmed Şara, Deyr ez Zor Valisi ve bölgenin ileri gelenleriyle görüşerek babasının sözleri için özür diledi. Şara, “Babamın sözleri beni de incitti” ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın babası Hüseyin Şara’nın bir televizyon programında kullandığı ifadeler ülkede tartışma yarattı. Hüseyin Şara’nın, “Deyr ez Zor halkı barbar ve geri kalmış. Şavaya onlardan daha iyi” sözleri sonrası bölgede tepkiler yükseldi.

AŞİRETLER SOKAĞA İNDİ

Açıklamaların ardından Deyr ez Zor’daki aşiretler sokağa çıkarken, sosyal medyada da sert eleştiriler yapıldı. “Şavaya” ifadesinin bölgede bazı topluluklar arasında küçümseyici anlam taşıdığı belirtilirken, sözlerin aşiret ve kimlik temelli hakaret olarak algılandığı ifade edildi.

AHMED ŞARA ÖZÜR DİLEDİ

Krizin büyümesi üzerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Deyr ez Zor Valisi ve bölgenin ileri gelenleriyle telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Ahmed Şara’nın görüşmede babasının sözleri nedeniyle özür dilediği belirtildi.

"BIRAKIN BUNU BİZİM SAKALIMIZLA SİLSİNLER"

Şara’nın, “Babamın sözleri Deyr halkını incitmeden önce beni incitti. Hakkınız mahfuzdur. Bırakın bunu bizim sakalımızla silsinler” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Arap kültüründe kullanılan “Bırakın bunu bizim sakalımızla silsinler” deyimi ise “kusuru telafi edelim, gönül alalım” anlamında kullanılan geleneksel bir özür ifadesi olarak biliniyor.

Adam doğru söylemiş.

