ABD’de plaj savaş alanına döndü! 3 genç bıçaklandı

ABD’nin Rhode Island eyaletindeki Narragansett Town Beach’te yüzlerce gencin karıştığı büyük kavga paniğe neden oldu. Polis, olaylarda 3 gencin bıçaklandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Plajda yumruk yumruğa kavgaların çıktığı anlar kameraya yansırken, yetkililer ortamı “kaotik” olarak tanımladı. Olay, ABD’de son dönemde artan “teen takeover” adı verilen gençlik kavgalarını yeniden gündeme taşıdı.

  • ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Narragansett Town Beach'te yüzlerce kişinin arasında çıkan kavgada 3 genç bıçaklandı.
  • Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
  • Olay, Washington DC'deki 'teen takeover' kavgasının ardından ABD'de gençlerin karıştığı şiddet olaylarını yeniden gündeme getirdi.

ABD’nin Rhode Island eyaletindeki Narragansett Town Beach’te çıkan büyük kavga paniğe neden oldu. Yüzlerce kişinin bulunduğu plajda gençler arasında çıkan olaylar kısa sürede kontrolden çıktı.

Polis, yaşanan arbede sırasında 3 gencin bıçaklandığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

PLAJDA KAOS YAŞANDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde çok sayıda gencin birbirine saldırdığı, yumruk yumruğa kavga ettiği ve plajda büyük panik yaşandığı görüldü. 

Polis yetkilileri olay anını “kaotik” olarak tanımlarken, yüzlerce kişinin aynı anda plajdan ayrılmaya çalışmasının ortamı daha da karıştırdığını belirtti. Yetkililer, kavga sırasında başka arbede ve taşkınlıkların da yaşandığını aktardı.

“TEEN TAKEOVER” OLAYLARI GÜNDEMDE

Olay, kısa süre önce Washington DC’de bir Chipotle restoranında yaşanan ve sosyal medyada viral olan “teen takeover” kavgasının ardından geldi. ABD’de gençlerin toplu halde karıştığı şiddet olayları yeniden tartışma konusu oldu.

