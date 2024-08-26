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Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde... Arama çalışmalarında gecelerini gündüzlerine katan ekipler, Narin'in güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede arkadaşlarından 2'si ile canlandırma yaptı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları, 6'ncı günde sürüyor. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım istedi

TERLİK BULUNDU, NUMARASI FARKLI

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.

Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım istedi

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım istedi

KAN LEKELERİ NARİN'E AİT DEĞİL

Narin'in gittiği patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kayalıklarda yakınları, 25 Ağustos'ta kan lekeleri gördü. Jandarmaya haber verilmesiyle kan lekelerinin olduğu alan çembere alındı. Baba Arif Güran da bölgeye gelerek jandarmayla görüştü. Olay yeri inceleme ekipleri, kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını delil torbalarına koyarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü. İncelemenin ardından Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım istedi

EN SON GÖRÜLDÜĞÜ NOKTADA CANDIRLANDIRMA

Ayrıca Narin'in 21 Ağustos'ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede, 25 Ağustos'ta akşam saatlerinde arkadaşlarından 2'si ile canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve komandolar ayrıca dün akşam saatlerinde Narin'in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 ev ile metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı.

Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım istedi

20 KİLOMETRELİK KANAL BOYUNCA ARAMA

Küçük Narin'i arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor. Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD dalgıçları çalışma yürütürken, mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Çalışmalar geniş alana yayılırken, ekipler mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı. Ayrıca Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve takviye gelen diğer jandarma ekipleri tarafından bugüne kadar 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Narin'in kaybolmasıyla ilgili 130 kişinin ifadesi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Jandarma Bağlar Çocuk Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

baskın:

Allahım sen ailesinin acısını dindir çocuğunu ailesine kavuştur. çok acı bir durum

135
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Duygu Sogan:

Yavrum bulun nolur sana bişey olmasın,dualarımız seninle

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Erkan Arslan:

Yine Din Tarikat Seriat Gericilik Kurbani Olan Körpecik Bir Minik Leyla Hatirlayin Agri 2018 Yasak Ask Bu Yobaazzlarda Aile icinde Olmazssa Olmazzz

3
18
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Mesut c:

BENCE KURTLAR YEMİŞTİR

0
5
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Eşref Kurt:

allahım sen aile nin acısını indir ne olur sen yardım et allahım

3
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Mustafa Aydogan:

Kimse evlatla sınanmasın. Çok zor bir durum. İnsan kendisini bu duruma koymak bile istemiyor. :(

2
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Hasan Turk:

Akrabalara bakin.

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