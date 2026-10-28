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Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi

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Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi
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Sakarya Serdivan'da dana sucuğunda domuz eti tespit edilen işletmenin faaliyeti durdurulup hakkında suç duyurusunda bulunulurken, piyasaya sürülmeye hazırlanan 2,6 ton sucuk ekiplerce imha edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesinde yer alan Sakarya'daki domuz eti skandalına ilişkin detaylar netleşti. Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren işletmede tespit edilen tonlarca hileli sucukla ilgili yetkililer anında harekete geçti.

TAMI TAMINA 2,6 TON 

Bakanlık denetimlerinde alınan dana sucuğu numunesinde domuz eti saptanmasının ardından operasyon genişletildi. İşletmede bulunan toplam 2,6 ton dana sucuk, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle piyasaya sürülmeden ele geçirilerek imha edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ 

Skandalın ardından sorumlu işletmeye ağır yaptırımlar uygulandı. İdari para cezası kesilen firmanın faaliyetine derhal son verilirken, mühürlenen işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

İşte o görüntüler; 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJY:

DOMUZDA SİZİN İNANDIĞINIZ ALLAH'IN YARATDIĞI HAYVAN NİYE YENMEZSİN????? HEM ETİ YAĞLI OLDUĞUNDAN KÖFTESİ, KEBABI, SUCUĞU TADI GÜZEL OLUR.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yahu Avrupa'ya ihraç edeydiniz

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Gönderin barınaklara köpişler et yesin

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