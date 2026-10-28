Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesinde yer alan Sakarya'daki domuz eti skandalına ilişkin detaylar netleşti. Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren işletmede tespit edilen tonlarca hileli sucukla ilgili yetkililer anında harekete geçti.

TAMI TAMINA 2,6 TON

Bakanlık denetimlerinde alınan dana sucuğu numunesinde domuz eti saptanmasının ardından operasyon genişletildi. İşletmede bulunan toplam 2,6 ton dana sucuk, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle piyasaya sürülmeden ele geçirilerek imha edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Skandalın ardından sorumlu işletmeye ağır yaptırımlar uygulandı. İdari para cezası kesilen firmanın faaliyetine derhal son verilirken, mühürlenen işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

İşte o görüntüler;

İlgili Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı