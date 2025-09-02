Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' çıkışı: Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa faturasını öder

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' çıkışı: Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa faturasını öder
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin seyahati dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek. Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Sünni, Hıristiyan fark etmeksizin tüm kesimleri ile Suriye halkı kazanacak. Şunu da çok net ifade etmek isterim; Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder" dedi.

Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşte beraberindeki gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"İsrail, Türkiye'de devam eden Milli dayanışma ve kardeşlik sürecini Suriye'de YPG üzerinden atacağı adımlarla sabote etmeye mi çalışıyor? YPG'nin mutabakata rağmen Suriye ordusuna katılmasını engelleyen İsrail mi?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Suriye'de de kaos çıkarmak isteyenler çok ama çok fazla. Bunların kim oldukları malumdur. Onun için biz Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Devamlı onların yanında duracağız. Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını inşallah kimse engelleyemeyecek. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek. Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Sünni, Hıristiyan fark etmeksizin tüm kesimleri ile Suriye halkı kazanacak. Şunu da çok net ifade etmek isterim; Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Kimse bizim ebedi kardeşliğimize pusu kuramaz. Kararlıyız, azimliyiz. Nasıl ki et kemikten ayrılmaz, aynen bizim bu kardeşliğimiz de birbirinden ayrılmaz. Basiret, feraset ve sağduyu ile hareket edilirse, her sorun çözülür. Ama hüsnü niyet olmazsa, en basit konular bile kördüğüm haline gelir. Biz huzur ve sükûnet ortamının güçlenmesinden yanayız, bunun için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde ölenlerin sayısı 1400'ü geçti
Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan hakim karşısında! Aylık gelirini de açıkladı

İlk kez hakim karşısına çıktı, açıkladığı aylık gelir şaka gibi
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

Sosyete bu dedikodu ile sarsıldı! 14 yıllık evlilikte kara bulutlar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Her kim ki çıkarlarımızı baltalamaya çalışırsa diye anladım, ihanet süreci...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Zorla millete terorist sevdirecekler...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica, Kerem'in yerini hemen doldurdu

Benfica, Kerem'in yerini hemen doldurdu
Süper Lig devindeki kaosu en iyi özetleyen video

Süper Lig devindeki kaosu en iyi özetleyen video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.