Son dakika: Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 30 hava aracının müdahale ettiği yangında zamana karşı yarış sürerken, rüzgarın da etkili olduğu bölgede çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin boşaltıldığı bildirildi. Öte yandan alevler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve devlet hastanesinin bulunduğu alanlara kadar yaklaştı.

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın 5 saattir sürerken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi de sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, son olarak 5 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Öte yandan yangın nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

KÖY BOŞALTILDI, HAYVANLAR GÜVENLİ ALANLARA NAKLEDİLİYOR

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

KYK YURDUNA ALINDILAR

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi. Vali Aktaş ayrıca civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

"ÇANAKKALE-ÇAN KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI"

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan- Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Valiliği, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini açıkladı. Öte yandan; Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu.

YANGIN ÜNİVERSİTEYE VE HASTANEYE KADAR YAKLAŞTI

Öte yandan yangın 18 Mart Üniversitesi ve Devlet Hastanesi kampüslerine kadar yaklaştı.

BOĞAZDAKİ GEMİ TRAFİĞİ TEK YÖNE DÖNDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü." ifadelerine yer verildi.