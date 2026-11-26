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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Fenerbahçe’de, takımın üstünlüğü sürerken yapılan oyuncu değişikliği sırasında Kerem Aktürkoğlu’na yönelik tepki dikkat çekti. Karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan çıkan milli futbolcu, bir grup taraftar tarafından ıslıklandı.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Skor üstünlüğünün korunduğu anlarda gerçekleştirilen değişiklikle Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken, yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu. Oyundan çıkarken tribünlerden yükselen ıslıklara Kerem Aktürkoğlu'nun şaşırdığı gözlemlendi.

TEKNİK HEYETTEN DESTEK

Yaşanan anların ardından milli oyuncunun morali ve şaşkınlığı üzerine Fenerbahçe teknik heyeti devreye girerek Kerem Aktürkoğlu’nu teselli etti.